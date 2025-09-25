Mujer fue asesinada en el centro de Manta mientras abría su kiosco de comida

Una mujer de aproximadamente 48 años, identificada como María Chóez, fue asesinada la mañana de este jueves, 25 de septiembre de 2025, mientras se encontraba abriendo su kiosco de comida ubicado frente a la delegación del IESS, en pleno centro de Manta, provincia de Manabí. El ataque habría sido perpetrado por sicarios que se movilizaban en un vehículo, según testigos.

Crimen conmociona al centro de Manta

El hecho ocurrió alrededor de las 07h30, cuando la víctima se disponía a iniciar su jornada laboral. María era conocida por vecinos y transeúntes del sector por su actividad comercial diaria en la zona. El cuerpo quedó tendido dentro del pequeño local, lo que generó una rápida concentración de curiosos y residentes en el sitio.

Minutos después, familiares de la víctima llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor, según testigos. La zona fue acordonada por la Policía Nacional para permitir el trabajo de los equipos de Criminalística y del Servicio de Investigación de Muertes Violentas (Dinased).

Sospechas de vehículo incendiado vinculado al hecho

De manera casi simultánea, en la calle 8 y avenida 17, cerca al lugar del ataque, se reportó un vehículo en llamas, hecho que es investigado por las autoridades para determinar si guarda relación con el crimen. El automóvil fue encontrado abandonado y consumido parcialmente por el fuego.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la conexión entre ambos hechos, investigadores presumen que el vehículo incendiado habría sido utilizado por los presuntos autores del asesinato para facilitar su huida y eliminar evidencias.

Investigación en curso y primeras hipótesis

La Policía Judicial y la Dinased han iniciado las indagaciones para determinar el móvil del asesinato, así como la identidad de los responsables. Por el momento, no se descartan posibles vínculos con extorsión o amenazas previas, aunque la familia de la víctima no ha informado sobre denuncias formales anteriores.

Manta y la ola de violencia en la Costa ecuatoriana

La ciudad de Manta, uno de los principales puertos del país, ha sido escenario de un incremento de crímenes violentos en lo que va del 2025. De acuerdo con cifras oficiales, más de 370 muertes violentas se han registrado en la provincia de Manabí entre enero y septiembre, muchas de ellas atribuidas al accionar de grupos criminales vinculados al narcotráfico y al sicariato.

Las autoridades han intensificado los operativos de control, pero los ataques a plena luz del día, como el ocurrido hoy, generan preocupación en la ciudadanía por la aparente facilidad con la que se ejecutan este tipo de hechos en áreas concurridas. (12)