Mujer que asesinó y desmembró a su madre es señalada por la desaparición de su mejor amiga

Andreína Geomara L., la mujer que hace una semana confesó haber asesinado y desmembrado a su madre, la abogada Martha Cecilia Solís Cruz, podría estar vinculada a otros dos casos delictivos. Uno es el intento de asesinato de un compañero de trabajo; y el otro, la desaparición de su mejor amiga, Jennifer Banguera Cornejo.

Su mejor amiga desapareció hace tres años

Jennifer desapareció en enero de 2022, luego de pasar la noche en la casa de Andreína, algo que solía hacer muy seguido por el vínculo de amistad que las unía.

De acuerdo a la versión de sus padres, tras su desaparición, recibieron presuntos mensajes de su hija, donde aseguraba estar bien y querer hacer su vida lejos de ellos. Sin embargo, no tienen ninguna prueba de que siga con vida. «Le escribíamos y ella nos respondía estaba bien, que no nos preocupáramos. Entonces, nosotros lo que queremos saber es a partir de ahí qué pasó», dijo su madre a Ecuavisa.

Los progenitores de Jennifer ahora piden que la Policía investigue su caso. La razón: Una tarjeta bancaria con el nombre de su hija fue hallada por la Policía en el departamento donde se dio el crimen de la abogada Solís. «Eso nos llamó la atención, porque si ella estuvo en la casa, ¿por qué no nos dijo que tenía esas evidencias de mi hija allí? Nunca nos mencionó nada», expresaron.

Los señores esperan que las autoridades interroguen a Andreína sobre lo que realmente ocurrió con su hija. «Saber que ella pudo haberle hecho esto a la mamá, siendo la mamá, pues nosotros, ¿qué podíamos pensar? ¿Qué pudo haber hecho con nuestra hija?«, manifestaron.

Mujer mató y descuartizó a su mamá por dinero

La desaparición de la abogada Martha Solís, reportada casi dos semanas antes, culminó en un macabro hallazgo la noche del jueves 16 de octubre en Sauces 9, al norte de Guayaquil.

El cuerpo de la mujer estaba desmembrado dentro de su propia vivienda, en un suceso que ha conmocionado a la ciudad, una de las urbes ecuatorianas con mayor número de muertes violentas en lo que va de 2025.

Al momento del descubrimiento del cuerpo, la hija de la abogada, identificada como Andreína, se encontraba en la casa y fue inmediatamente trasladada a la Fiscalía para rendir su versión. Horas después, se confirmó su detención.

Luego, las autoridades informaron que la mujer confesó el crimen de su progenitora. Dijo haberlo hecho por una disputa de dinero, algo que aún sigue en investigación.

Además, se detalló que la mujer intentó ocultar la muerte de su madre usando inteligencia artificial. Generó notas de voz falsas, donde Solís decía estar bien. También se vistió como la fallecida, para ser captada por cámaras de seguridad y mostrar el contenido a su padre y hermano. (13).