Mujer sobrevive a ataque gracias a Siri, el asistente de voz de iPhone

Emma-Louise Kelly, una mujer de 34 años residente en Reino Unido, afirmó que sobrevivió a un ataque violento de su expareja gracias a Siri, el asistente virtual de su teléfono iPhone. El hecho ocurrió mientras se encontraba sola en casa. Ella logró activar la función de llamada de emergencia por voz, lo que permitió que la policía llegara a tiempo y detuviera al agresor.

Siri como herramienta de emergencia

En una entrevista con el programa británico Good Morning Britain, Emma-Louise Kelly relató que fue atacada por su expareja, Lee Thomas, después de regresar a casa tras una cena. Según su testimonio, el hombre ya la estaba esperando. Lo que comenzó como una discusión verbal terminó en una agresión física y sexual.

Durante el ataque, Kelly fue golpeada, pateada y estrangulada hasta perder el conocimiento. En medio del episodio, y en un estado de desesperación, recordó que podía utilizar comandos de voz con su teléfono móvil. “Gritaba a Siri que llamara al 999 y a la policía. Unos 10 minutos después del inicio del ataque, lancé el comando de voz”, explicó.

Aunque no pudo hablar con la operadora, las autoridades rastrearon su número telefónico y acudieron a su vivienda, donde arrestaron al agresor. “Estoy muy agradecida con Siri, porque si no lo hubiera hecho, probablemente no estaría viva”, declaró.

El agresor tenía antecedentes penales

Emma explicó que conoció a Lee Thomas tiempo atrás y que, aunque tenía antecedentes por tráfico de drogas, ella decidió darle una segunda oportunidad. “Parecía un buen tipo que quería rehacer su vida”, afirmó. Sin embargo, la relación terminó derivando en situaciones de control y violencia, según su relato.

El día del ataque, Thomas entró sin permiso a la vivienda de Emma y esperó su regreso. Según medios locales como Daily Mail, el atacante fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos relacionados con violencia doméstica y abuso sexual.

Tecnología como recurso en situaciones críticas

Este caso ha vuelto a poner en discusión el uso de la tecnología como recurso en emergencias domésticas. Siri, el asistente virtual desarrollado por Apple, permite realizar llamadas de emergencia sin necesidad de desbloquear el dispositivo. Esto puede ser determinante en contextos donde la víctima no puede acceder físicamente al teléfono.

En varios países, incluyendo Reino Unido, decir “Hey Siri, llama al 999” o activar funciones similares puede poner en marcha protocolos de respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia.

Impacto del caso y prevención de violencia de género

Emma-Louise Kelly decidió contar su historia públicamente para crear conciencia sobre la violencia de género. Además, ella destaca la importancia de contar con herramientas tecnológicas que puedan salvar vidas en situaciones de peligro. Su testimonio ha sido difundido por medios como Daily Mail y ITV, y ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

Las autoridades recordaron que la violencia doméstica es un delito grave. Existen líneas de ayuda disponibles las 24 horas para quienes enfrentan este tipo de situaciones. También se enfatizó la importancia de la prevención, la educación sobre relaciones sanas, y el uso de canales seguros de denuncia.