Mujer viajó a Estados Unidos para cumplir supuesta fantasía de ser violada y torturada; terminó sin vida

Sonia Exelby, una mujer británica de 32 años, murió tras un encuentro con un hombre que contactó a través de una aplicación de transmisiones en vivo.

Su atroz crimen se dio en Florida, Estados Unidos, a donde ella viajó por su voluntad para cumplir una supuesta fantasía sexual que incluía técnicas de tortura.

Mujer tenía deseos suicidas y sadomasoquistas

El suceso, que tuvo lugar en la comunidad de Reddick, en el condado de Marion, se remonta al pasado 10 de octubre, cuando Sonia viajó para cumplir supuestas fantasías relacionadas con el sadomasoquismo.

A Dwain Hall, de 52 años, originario de Florida y conocido de la víctima en línea, lo detuvieron el 17 de noviembre y es el principal sospechoso, enfrentando cargos graves.

El caso ha conmocionado a la opinión pública debido a los antecedentes que rodearon el viaje. Sonia, residente de Portsmouth, Inglaterra, había externado en sus redes sociales su deseo por ser víctima de violación y había escrito textos considerados “suicidas” en su computadora. Allí revelaba sus intenciones de ser “abusada sexualmente, torturada y posiblemente asesinada” durante su estancia en Norteamérica.

Sus allegados, quienes la describieron como una persona “vulnerable y con serios problemas de salud mental”, reportaron su desaparición cuando no abordó su vuelo de regreso a casa.

El encuentro y la desaparición

La mujer aterrizó en el Aeropuerto Regional de Gainesville y se encontró con Dwain Hall, a quien conoció a través de una aplicación. Ambos se dirigieron a una residencia Airbnb en Reddick. Los documentos judiciales revelan que la víctima había organizado este encuentro con la intención de vivir experiencias extremas ligadas a fetiches de sadomasoquismo. Sin embargo, días después, la alarma se encendió cuando la mujer no regresó a su hogar en el Reino Unido.

La investigación de la policía se centró en Dwain, después de que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) identificara movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de la víctima. Estos movimientos, junto con la falta de contacto de Sonia, condujeron a la detención del hombre, quien posteriormente se declaró inocente de todos los cargos.

El detenido enfrenta acusaciones por homicidio, secuestro, uso fraudulento de tarjeta de crédito y uso ilegal de dispositivos de comunicación.

La mujer habría intentado escapar de su captor

Las indagatorias policiales han arrojado luz sobre los últimos momentos de la vida de Sonia Exelby. En un mensaje de Discord, la mujer reveló que sostuvo una acalorada discusión con Dwain y que temía por su vida. Así, se contradice la supuesta voluntad inicial de la víctima de participar en actos de tortura.

La policía recuperó también un video que muestra al agresor sexual pidiendo permiso a la víctima para continuar con las torturas. Sin embargo, otros mensajes de texto filtrados de Sonia confirmaron el miedo que sentía hacia el hombre.

La autopsia forense fue determinante, estableciendo que a Sonia la mataron con cuatro puñaladas. Las autoridades encontraron su cuerpo en mal estado y con múltiples lesiones en una zona boscosa ubicada en el condado de Marion. (13).