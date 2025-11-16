COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

El CNE recordó las multas aplicables por no votar, no integrar una Junta Receptora del Voto o cometer otras faltas durante el referéndum y consulta popular 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Multas aplicadas por el CNE para el referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador.
Multas para el referéndum y consulta popular 2025 anunciadas por el CNE.
Multas aplicadas por el CNE para el referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador.
Multas para el referéndum y consulta popular 2025 anunciadas por el CNE.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los ecuatorianos deberán cumplir una serie de obligaciones durante el referéndum y consulta popular 2025. Quienes no lo hagan enfrentarán multas económicas determinadas por el Código de la Democracia. Estas disposiciones aplican tanto a residentes en el país como a ciudadanos que viven en el exterior.

Las sanciones buscan garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que existen faltas leves, graves y muy graves, cada una con un valor específico según la infracción cometida.

Multas por no votar este 16 de noviembre en el referéndum y consulta popular 2025

La primera multa en el referéndum y consulta popular 2025 corresponde a quienes no acudan a votar, una obligación establecida para ciudadanos entre 18 y 64 años. La sanción equivale al 10 % del salario básico unificado, que actualmente representa $47.

No integrar una Junta Receptora del Voto

Además del voto obligatorio, se aplicarán sanciones a quienes hayan sido designados como miembros de Juntas Receptoras del Voto (JRV) y no cumplan con su labor.

En estos casos, la multa alcanza el 15% del salario básico unificado, es decir, $70,50. Si la persona abandona su puesto durante la jornada electoral, la sanción puede subir de $2.820 a $4.700, además de la suspensión de sus derechos de participación hasta 6 meses, al ser considerada falta muy grave.

Por hacer campaña

El CNE recordó que el silencio electoral debe respetarse sin excepción. Hacer campaña, difundir propaganda pagada o inducir el voto durante este período puede costar $235.

Asimismo, las organizaciones políticas que incumplan las reglas de promoción electoral durante el referéndum y consulta popular 2025 pueden recibir sanciones superiores.

Otras multas durante el referéndum y consulta popular 2025

Durante la jornada electoral también se aplican sanciones específicas. La multa por infringir la Ley Seca es de $235, valor que se repite para quienes porten armas sin justificación.

Tomar fotografías de la papeleta electoral es una falta muy grave y puede generar sanciones que van desde $5.170 hasta $23.500, según lo establecido en el Código de la Democracia.

Asimismo, se sanciona con $235 a quienes ingresen a los recintos electorales o voten en estado de embriaguez, así como a quienes provoquen alteraciones o disturbios dentro o fuera de los centros de votación.

Cómo justificar una falta para evitar la multa

Los ciudadanos que no puedan cumplir sus obligaciones en el referéndum y consulta popular 2025 podrán justificar su ausencia a través del portal oficial del CNE. Entre las causas válidas están problemas de salud, viajes imprevistos, desastres naturales o impedimentos legalmente comprobables.

Las justificaciones deben presentarse en los días posteriores al referéndum y consulta popular 2025, y una vez validadas, permiten evitar el pago de las multas. En caso de no hacerlo, la sanción quedará registrada en el sistema electoral.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comerciantes reportan bajas ventas en exteriores de recintos electorales de Santo Domingo

La jornada electoral deja cuatro detenidos en el distrito policial Manta, provincia de Manabí

Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

Así cambió el rostro de alias ‘Pipo’: Se hacía llamar Danilo Fernández y se refugió en Europa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comerciantes reportan bajas ventas en exteriores de recintos electorales de Santo Domingo

La jornada electoral deja cuatro detenidos en el distrito policial Manta, provincia de Manabí

Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

Así cambió el rostro de alias ‘Pipo’: Se hacía llamar Danilo Fernández y se refugió en Europa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Comerciantes reportan bajas ventas en exteriores de recintos electorales de Santo Domingo

La jornada electoral deja cuatro detenidos en el distrito policial Manta, provincia de Manabí

Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

Así cambió el rostro de alias ‘Pipo’: Se hacía llamar Danilo Fernández y se refugió en Europa

Avanza la Consulta Popular y Referéndum 2025 en Puerto Limón con participación limitada en la primera hora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO