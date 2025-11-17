Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

El camino hacia el Mundial 2026 dejó varias sorpresas de alto impacto. Aunque el torneo ampliará el número de selecciones, la lucha por los cupos continúa siendo feroz y no perdona errores. África vivió eliminaciones inesperadas, mientras Europa observa con tensión el destino de Italia.

En África, la clasificación entregó nueve cupos directos a potencias consolidadas. Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana firmaron campañas estables. Cada equipo mostró regularidad en un proceso largo y exigente.

El drama surgió en los playoffs del continente, disputados en Marruecos. Allí se enfrentaron Gabón, la República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria. Todos buscaban el boleto al repechaje intercontinental, el último camino disponible.

Camerún, una selección con historia mundialista, se quedó sin opciones. El equipo cayó 0-1 ante la RDC con un gol en el minuto 91. Ese tanto desató el desconcierto en un grupo que nunca logró estabilidad. La defensa, antes un sello, no ofreció garantías en momentos clave.

Nigeria sin Mundial 2026

Nigeria vivió un desenlace igual de doloroso. Los ‘Súper Águilas’ vencieron 4-1 a Gabón en semifinales, pero no lograron sostener su impulso en la final. El empate sin goles ante la RDC los llevó a una tanda de penales que selló su eliminación tras caer 3-4. Las lesiones, los empates iniciales y la irregularidad ofensiva influyeron.

Otras selecciones también quedaron fuera del Mundial 2026.BurkinaFaso no alcanzó la fase decisiva pese a una campaña de 21 puntos. Mali y Uganda tampoco lograron clasificar. En Sudamérica, Chile, Perú y Venezuela quedaron eliminadas en un torneo que no dio tregua.

Bolivia, por su parte, espera pescar el cupo disponible que deberá pelear en el repechaje intercontinental. Este se jugará en la sede del Mundial 2026 y tiene una mecánica distinta a las anteriores. Tendrá a seis selecciones. Las dos mejores de las seis en el ranking FIFA deberán esperar dos semifinales a partido único de las cuatro restantes. Esas se medirán luego y de ahí resultarán los dos cupos pendientes.

Italia preocupa en Europa

Europa vive su propia tensión. Italia, tetracampeona mundial, terminó en segundo lugar de su grupo. El equipo sumó 18 puntos en ocho fechas y mostró una propuesta ofensiva intermitente. Ahora debe superar los playoffs de marzo para evitar su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.

El equipo de Luciano Spalletti trabaja bajo presión. Italia busca equilibrio entre renovación y resultados. Las lesiones de figuras clave han afectado el rendimiento, y la falta de contundencia preocupa. El margen de error se reduce.

Suecia también enfrenta un panorama complicado para ir al Mundial 2026. El bajo rendimiento en su grupo la obliga a depender de combinaciones y resultados externos. En CONCACAF, Costa Rica lidera su zona, pero rivales como Panamá y Guatemala presionan. Arabia Saudita, en Asia, disputa una clasificación muy ajustada.

El Mundial promete diversidad competitiva. Sin embargo, las eliminatorias revelan que la historia no garantiza cupos pues el rendimiento sostenido decide todo. Camerún y Nigeria representan el golpe más fuerte en África. Italia, mientras tanto, juega contra el tiempo y sus dudas.

La carrera hacia la Copa expone tendencias globales. El torneo en Canadá, Estados Unidos y México recibirá a nuevas potencias y dejará fuera a nombres tradicionales a nivel de selecciones. En el fútbol actual, la consistencia pesa más que la memoria, dicen analistas y esto es una prueba irrefutable de aquello.