Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Mundial Sub-17 Catar 2025: México, Irlanda, Marruecos y Brasil avanzan en penales

Ocho selecciones sellan su pase a octavos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, con cuatro duelos resueltos desde el punto de penal en una jornada vibrante.
•‎

2'

•‎

2 minutos de lectura
El portero brasileño João Pedro detuvo tres lanzamientos de los paraguayos.
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Este viernes se disputaron los primeros ocho partidos de dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, con Mali, Portugal, Suiza y Francia logrando victorias en tiempo reglamentario. México, República de Irlanda, Brasil y Marruecos se clasificaron tras tandas de penales en diferentes estadios de Catar.

Encuentros en tiempo reglamentario

Los cuatro encuentros iniciales se resolvieron antes de los lanzamientos desde los once metros. Mali derrotó 1-3 a Zambia con goles de Raymond Bomba (51′), Seydou Dembele (85′) y Lamine Keita (90+2′); Mapalo Simute marcó para Zambia (63′). Dembele fue elegido el jugador del partido

Portugal venció 2-1 a Bélgica con doblete de Anisio Cabral (38′ y 45+1′); Romario Cunha descontó (45+5′). Cabral suma cinco goles en el torneo, mientras que Rafael Quintas fue elegido jugador del partido.

Suiza superó 3-1 a Egipto: tantos de Nevio Scherrer (16′), Ethan Bruchez (39′) y Jill Stiel (58′); Anas Roshdy anotó el descuento (90+1′). 

Francia ganó 2-0 a Colombia con goles de Antoine Valero (14′) y Pierre Mounguengue (90+4′). Abdoulaye Camara fue designado Jugador del Partido.

Encuentros que se definieron en los penales

Los cuatro partidos posteriores requirieron tanda de penales. México empató 2-2 con Argentina y ganó 5-4 en penales. Los goles argentinos los hicieron Ramiro Tulián (9′) y Fernando Closter (87′), mientras que  Luis Gamboa (46′ y 58′) marcó un doble para los mexicanos. El portero Santiago López atajó un penal y marcó el decisivo. 

República de Irlanda empató 1-1 con Canadá y triunfó 9-8 en penales. Michael Noonan marcó para Irlanda (65′); Sergei Kozlovskiy igualó (85′). El portero Alex Noonan detuvo el penal decisivo.

Definiciones dramáticas desde los once metros

Brasil empató 0-0 con Paraguay pese a jugar con diez desde el minuto 10 por expulsión de Vítor Hugo, y ganó 5-4 en penales. El portero João Pedro detuvo tres lanzamientos y Luis Pacheco anotó el definitivo.

Estados Unidos empató 1-1 con Marruecos y cayó 3-4 en penales. Jude Terry adelantó a EE.UU. (21′); Abdellah Ouazane igualó (90′). Mathis Albert falló un penal en el segundo tiempo para EE.UU. El portero marroquí Chouaib Bellaarouch detuvo dos lanzamientos.

Con estos resultados, avanzan a octavos de final: Mali, Portugal, Suiza, Francia, México, República de Irlanda, Brasil y Marruecos. La competición continúa con los restantes dieciseisavos y se disputará íntegramente en Catar hasta la final del 22 de noviembre.

Noticias en la web

