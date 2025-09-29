COMUNIDAD POR USD 1
Municipio de Durán en teletrabajo tras asesinato del concejal Hugo Obando

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Municipio de Durán en teletrabajo tras asesinato del concejal Hugo Obando

La muerte del concejal Hugo Obando tiene en jaque al municipio de Durán, que anunció el cierre de sus puertas en medio de la violencia.
Municipio de Durán en teletrabajo tras asesinato de concejal Hugo Obando
El concejal Hugo Obando fue asesinado el pasado sábado, en medio de la ola de violencia que golpea a Durán.
Municipio de Durán en teletrabajo tras asesinato de concejal Hugo Obando
El concejal Hugo Obando fue asesinado el pasado sábado, en medio de la ola de violencia que golpea a Durán.

El alcalde del cantón Durán, Luis Chonillo, dispuso este lunes 29 de septiembre que todo el personal administrativo del Municipio adopte la modalidad de teletrabajo.

La medida se mantendrá por dos semanas tras el asesinato del concejal Hugo Obando, registrado el reciente sábado.

El municipio de Durán cierra sus puertas

La decisión se dio a conocer a través de un comunicado, donde se detalló que el objetivo es proteger al equipo institucional frente a una situación que ya desbordó los límites de la gobernabilidad local.

El Municipio no abrirá sus puertas por razones de seguridad. Los canales digitales institucionales serán la única vía para servicios, trámites y consultas ciudadanas. Las instalaciones físicas permanecerán cerradas por razones de seguridad.

Concejal Hugo Obando murió en un hospital

La violencia en Durán cobró dos vidas más este sábado, 27 de septiembre de 2025. El concejal Hugo Obando fue asesinado en un ataque armado que también le costó la vida a uno de sus custodios policiales, agudizando la crisis de seguridad que golpea al cantón guayasense.

El atentado ocurrió cuando el funcionario salía de un evento público en el Centro de Convenciones de Durán. En ese momento, desconocidos interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y abrieron fuego. Aunque lo trasladaron de urgencia a una casa de salud, Obando no resistió la gravedad de sus heridas.

Producto del ataque también falleció el Cabo Primero Rubén Darío Chávez Caicedo, miembro de la Policía Nacional. La institución, a través de un comunicado, lamentó la pérdida de su “héroe con uniforme”, quien murió mientras cumplía con su misión constitucional. Chávez formaba parte de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección.

La balacera dejó, además, a otros dos uniformados heridos. A los policías Iván Cumballín y Alexander Banguera, quienes también formaban parte del cuerpo de seguridad del edil, los llevaron a un hospital para recibir atención médica.

Reacción tras el crimen de concejal de Durán

La Prefectura Ciudadana del Guayas emitió una nota de pesar en la que lamentó el deceso de el concejal Hugo Obando y expresó sus “más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”. En redes sociales circularon videos que mostraban el vehículo del funcionario incrustado contra un cerramiento, como evidencia de un intento por escapar del ataque.

Este hecho de sangre no es un caso aislado. La inseguridad en Durán se ha recrudecido en los últimos días, pues este atentado ocurre apenas cinco días después del asesinato del director financiero del Municipio, Javier Bolaños, evidenciando una alarmante escalada de violencia contra funcionarios públicos.

