Municipio de Guayaquil inaugura nuevo complejo deportivo en Urdesa

El Municipio de Guayaquil entregará desde este miércoles un nuevo complejo deportivo en Urdesa, al inicio de la calle Higueras, cerca del puente sobre el Estero Salado, con el objetivo de promover la actividad física y fortalecer la seguridad ciudadana mediante la presencia de SEGURA EP.

Espacio deportivo y seguridad ciudadana

El proyecto, ejecutado por el Municipio, contempla la construcción de dos canchas de pádel techadas y la creación de un entorno seguro para la comunidad. La inversión asciende a USD 500 mil y forma parte del plan integral de infraestructura deportiva que se desarrolla en diferentes sectores de Guayaquil.

En el área, SEGURA EP instalará un punto martillo, un sistema de patrullajes con intervalos de tiempo durante los 365 días del año, que complementará el funcionamiento del EAS Urdesa. Esta medida busca reforzar la presencia institucional y la prevención de delitos en la zona.

Las obras fueron planificadas para aprovechar el terreno disponible y dotar a los moradores de un espacio de convivencia segura y accesible. Con la apertura del complejo, Urdesa contará con un nuevo punto de encuentro para actividades deportivas, familiares y comunitarias.

Detalles de la infraestructura

El complejo cuenta con juegos infantiles, áreas verdes, oficina administrativa, garita de control, bodega, baterías sanitarias con duchas y casilleros, además de una cafetería para el servicio de los usuarios.

También dispone de un estacionamiento público y se realizaron trabajos de mantenimiento en la estructura ya existente. La obra combina funcionalidad, seguridad y accesibilidad para distintos grupos etarios.

El proceso constructivo se ejecutó en varias fases. En la primera, correspondiente a la obra civil y urbanística, se efectuó la demolición controlada de estructuras deterioradas, la construcción de edificios de servicios y la instalación de una nave industrial para las canchas, además de camineras de hormigón estampado y jardineras con especies arbóreas que mejoran el entorno paisajístico.

Equipamiento moderno y sostenibilidad

En la segunda fase se implementaron sistemas complementarios, como redes hidrosanitarias y eléctricas, luminarias LED, puntos de voz y datos, ventilación mecánica y un sistema contra incendios, cumpliendo con los estándares técnicos de seguridad y sostenibilidad.

El uso de tecnología LED y materiales duraderos busca reducir el consumo energético y facilitar el mantenimiento a largo plazo. La iluminación integral permitirá el uso nocturno del espacio, ampliando las opciones de recreación y deporte en la zona.

Este modelo de equipamiento se está replicando en otros barrios de Guayaquil como parte de una estrategia de revitalización urbana impulsada por el cabildo.

Plan de obras deportivas en Guayaquil

La inauguración del complejo de Urdesa se enmarca en un programa municipal que prevé la construcción y rehabilitación de espacios deportivos en distintos puntos de la ciudad.

Entre las próximas entregas destacan una cancha de fútbol con césped sintético en la cooperativa Reinaldo Quiñones. También la reconstrucción de cuatro canchas en el Complejo 25 de Enero en el Guasmo Norte, tres canchas en el Complejo El Prado de La Prosperina, y cuatro más en la ciudadela Floresta 2.

Estas intervenciones buscan incrementar la oferta deportiva municipal, facilitar el acceso gratuito a infraestructuras adecuadas. Para también fomentar la integración comunitaria a través del deporte y la recreación.

Promoción de la convivencia y el bienestar

Con estas acciones, el Municipio de Guayaquil amplía la red de infraestructura deportiva. También fortalece el uso comunitario de espacios públicos, elementos clave en la mejora de la convivencia barrial.

Los nuevos proyectos priorizan la recuperación de áreas degradadas y su transformación en lugares seguros y funcionales. Donde la ciudadanía pueda ejercitarse, compartir y disfrutar del entorno urbano.

El complejo deportivo de Urdesa representa un paso más en la consolidación de una ciudad activa. Con espacios públicos sostenibles, abiertos a toda la comunidad.