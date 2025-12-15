Municipio de Quito ejecuta obras de mitigación en el río Machángara con inversión superior a USD 3 millones

El Municipio de Quito ejecuta obras de mitigación en el río Machángara, con una inversión superior a USD 3 millones, para reducir riesgos y proteger zonas vulnerables.

El Municipio de Quito, a través del Plan Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos, ejecuta desde 2025 obras de mitigación en el río Machángara, en sectores vulnerables del centro-oriente de la ciudad, con el objetivo de reducir deslizamientos e inundaciones y proteger a más de 117 mil habitantes.

Inversión municipal para reducir riesgos

Inicialmente, con una inversión que supera los USD 3 millones, el Municipio de Quito impulsa un conjunto de intervenciones técnicas orientadas a la prevención de desastres naturales. Estas obras se concentran en zonas históricamente expuestas a eventos de riesgo asociados al río Machángara.

Actualmente, los trabajos registran un avance cercano al 76 %, lo que evidencia un progreso sostenido en la ejecución del proyecto. La intervención se desarrolla de forma planificada, priorizando la estabilidad del terreno y la seguridad de las comunidades cercanas.

Además, las obras forman parte de la estrategia municipal de gestión integral de riesgos, que busca anticiparse a emergencias y reducir la vulnerabilidad urbana frente a fenómenos naturales y antrópicos.

Obras técnicas en el río Machángara

Inicialmente, en el área intervenida se construyen estructuras de protección que permiten sostener el terreno y disminuir la posibilidad de deslizamientos. Estas acciones se complementan con la colocación de mantos especiales que frenan la erosión del suelo.

Además, se instalan anclajes y sistemas de drenaje que facilitan la evacuación segura del agua, reduciendo la presión sobre las laderas. De manera paralela, se ejecutan rellenos compactados que fortalecen la base del suelo.

Posteriormente, estas soluciones técnicas buscan generar estabilidad a largo plazo y brindar mayor tranquilidad a las familias que residen en los alrededores del río Machángara. Esta es considerada una de las cuencas urbanas más sensibles de Quito.

Barrios y parroquias beneficiadas

La Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EP Emseguridad) ejecuta las obras en un tramo aproximado de un kilómetro del río Machángara.

Además, la intervención beneficia de forma directa a los barrios La Vicentina, Orquídeas, El Girón, San Pedro y San Pablo, ubicados en las parroquias Itchimbía y Puengasí. Estas zonas concentran población expuesta a riesgos de inundación y movimientos de masa.

Con estas acciones, el Municipio prioriza sectores urbanos donde la prevención resulta clave para evitar afectaciones humanas y materiales durante la temporada de lluvias.

Financiamiento y enfoque preventivo

Paralelamente, las obras se financian con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Ciudadana, que aportan los quiteños y quiteñas. Esta contribución alimenta el Fondo de Emergencias y Gestión de Riesgos, destinado a proyectos preventivos.

Finalmente, el objetivo central del fondo consiste en reducir la vulnerabilidad de la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos adversos.