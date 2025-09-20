Mushuc Runa empata con Independiente del Valle gracias a un penal de último minuto 

El líder de la LigaPro 2025, Independiente del Valle, vio escapar la victoria ante el colista Mushuc Runa cuando se disputada el minuto 90+8 en el estadio de Echaleche.

El partido fue válido por la penúltima fecha de la etapa regular del torneo ecuatoriano, donde los ‘rayados’ lideran la tabla de posiciones.

Independiente del Valle abrió el marcador

En los primeros minutos, ambos equipos intercambiaron posesiones, con el local controlando el 55% del balón en el arranque.

Al minuto 16, Jean Pierre Arroyo abrió el marcador para Independiente del Valle con un remate desde el borde del área, tras un avance individual. Este gol tempranero colocó a los visitantes en ventaja y reflejó su dominio inicial en transiciones ofensivas.

Mushuc Runa respondió con presión alta, generando oportunidades en el área rival. Al minuto 35, Carlos Orejuela igualó el marcador mediante un contragolpe veloz, rematando con precisión para anotar el 1-1.

En el entretiempo, los entrenadores ajustaron tácticas: Javier Rabanal reforzó el mediocampo de IDV, mientras Mushuc Runa mantuvo su enfoque en las bandas.

Reacciones en la segunda parte

La segunda mitad inició con mayor ritmo, con Independiente del Valle presionando para recuperar la ventaja. Mushuc Runa resistió y generó contras, pero el visitante recuperó el control al minuto 60, con 4 tiros a puerta en ese lapso.

Al minuto 83, Claudio Spinelli anotó el 2-1 para Independiente del Valle, gol confirmado tras revisión del VAR por posición correcta del delantero. Este tanto parecía inclinar la balanza hacia los visitantes.

En los minutos de adición, el partido se calentó con intervenciones arbitrales. Mushuc Runa ganó terreno y presionó en el área rival. Al minuto 90+8, el árbitro sancionó penal a favor del local por mano de Renato Ibarra, confirmado por VAR. Robert Burbano convirtió la pena máxima, sellando el 2-2 definitivo.

Independiente es líder inalcanzable

El empate no afecta mayormente a Independiente del Valle, que es líder del torneo con 63 puntos. Le sigue Barcelona SC con 50 unidades. Ambos ya están clasificados al hexagonal final. Mientras Mushuc Runa sumó un punto valioso pero sigue último en la tabla de posiciones.

La LigaPro 2025 tiene 16 equipos y en la etapa regular se juegan 30 fechas. Los primeros seis equipos de la tabla avanza a playoffs por el título. Mientras que los últimos cuatro deberán enfrentarse para no descender.

En la última jornada, los ‘rayados’ medirán a Delfín SC, y los del ‘Ponchito’ a El Nacional.