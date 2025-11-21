Nadia Mejía tras su paso por Miss Universo 2025: «Representé la esperanza de mi gente»

La no clasificación de la ecuatoriana Nadia Mejía al top 30 del Miss Universo 2025 fue una de las grandes sorpresas de la gala final, desarrollada en Tailandia. Y es que la modelo nacida en Estados Unidos, pero de padre ecuatoriano (el cantante Gerardo Mejía) partió como favorita desde el inicio del certamen.

Nadia, de 29 años, cautivó con su belleza y carisma a los tailandeses, que en más de una ocasión la ovacionaron. Mientras que expertos en certámenes de belleza, presentes en redes sociales, la marcaron como una de las más fuertes aspirantes a la corona.

La gran duda de sus seguidores es ¿por qué no entró a grupo de finalistas? Mucho se dice que en la gala preliminar no logró lucirse como en otros eventos. Hay quienes cuestionan la elección de su vestido de gala en dicha cita, mientras que otros apuntan a su desempeño en la entrevista con los jueces.

Nadia Mejía se siente orgullo de su paso por el certamen internacional

Pese a las especulaciones, lo cierto es que Nadia Mejía dejó huella en el Miss Universo 2025, razón que a ella la llena de felicidad.

A través de su cuenta de Instagram, la reina ecuatoriana expresó su orgullo tras cumplir su sueño de ir al Miss Universo. “Ecuador… llegué a mi propio Super Bowl. Brillamos juntos. Representé a los soñadores, representé la esperanza de mi gente, representé a los guerreros», dijo. Añadió: «Hoy tal vez no tengamos la corona universal, pero llevo conmigo la corona de mi Ecuador, y ese será para siempre mi mayor logro. Te amo, mi hermoso país».

Su post también estuvo acompañado con un versículo de la Biblia, escrito en inglés. «Bendito el que persevera en la prueba…esa persona recibirá la corona para toda la vida. Santiago 1:2», decía. Mientras que su mensaje también lo finalizó en inglés: «Este no es el final; esto es solo el comienzo».

Más de una decena de finalistas latinas

Nadia no logró clasificar al grupo de finalistas de Miss Universo que tuvo una fuerte representación latinoamericana. En total, fueron 13 candidatas latinas las elegidas.

Estas fueron: México (Fátima Bosch), Venezuela (Stephany Abasali), Colombia (Vanessa Pulgarín), Puerto Rico (Zashely Alicea), Brasil (Gabriela Lacerda), Cuba (Lina Luaces), República Dominicana (Jennifer Ventura), Guatemala, Nicaragua, Chile, Costa Rica, Paraguay (Yannina Gómez, por voto popular) y Miss Universe Latina (Yamilex Hernández).

Además, como americanas clasificaron las representantes de Canadá, Jaime VandenBerg; y Estados Unidos, Audrey Eckert.

Al término de la noche, la mexicana Fátima Bosch fue electa como Miss Universo 2025, en medio de aplausos y críticas.