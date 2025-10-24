Nadia Mejía viajó este viernes a Tailandia: «Quiero la corona de Miss Universo para Ecuador»

La modelo ecuatoriana-estadounidense Nadia Mejía, ya está rumbo a Tailandia para ser parte del Miss Universo 2025.

La hija del cantante Gerardo Mejía, nacida en California, es la actual Miss Universe Ecuador y quiere hacer historia en el certamen internacional.

Decenas de fans despidieron a Nadia Mejía

La beldad está viajando ya hasta el país asiático. Su travesía la emprendió este mediodía desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.

Allí, decenas de fans y medios de comunicación se dieron cita para despedirla. La reina de belleza, de 29 años, se dijo emocionada por el apoyo recibido. «Muchísimas gracias. Yo puedo sentir su amor. Yo quiero la corona para Ecuador y vamos más fuertes que nunca», dijo ante los medios.

Además, desfiló en varias ocasiones y practicó su grito de presentación: «Soy Nadia Grace Mejía, Ecuador», dijo.

La estadía de Nadia en Tailandia durará aproximadamente un mes, ya que la gala final del Miss Universe se celebrará el próximo 21 de noviembre.

Más de 100 reinas pugnarán por la corona universal

El Miss Universo 2025 es la 74ª edición del certamen internacional de belleza, cuya gala de coronación tendrá lugar en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, coronará a su sucesora al finalizar el evento.

En febrero pasado, Tailandia fue seleccionada como sede tras competir con países como Argentina, Costa Rica e India. Eventos preliminares se realizarán en Phuket y Pattaya.

La dimensión del certamen de belleza se evidencia en su número de candidatas: 123 países han confirmado la presencia de sus representantes.

El formato incluye competencias de traje de baño, gala y preguntas, con énfasis en empoderamiento e impacto social. Esta edición marca el regreso de Tailandia como anfitrión tras siete años.

Nadia Mejía llega como favorita

Nadia Mejía, nacida el 22 de noviembre de 1995 en Diamond Bar, California, es una modelo estadounidense de raíces ecuatorianas. Hija del cantante Gerardo Mejía, conocido por «Rico Suave», y de Kathy Eicher, Miss West Virginia USA 1989, creció en un entorno ligado al entretenimiento y los certámenes de belleza.

Inició su carrera como Miss Beverly Hills Teen USA 2013, logrando posiciones destacadas en Miss California Teen USA. En 2016, ganó Miss California USA y alcanzó el Top 5 en Miss USA, donde compartió su experiencia con anorexia nervosa, convirtiéndose en portavoz de la National Eating Disorders Association.

En 2024, participó en Miss Universe Ecuador como representante de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, quedando como primera finalista. Sin embargo, ella insistió y volvió a competir en el mismo certamen en julio pasado. En esa oportunidad alcanzó la corona, convirtiéndose en la sucesora de Mara Topic.

Así, se convirtió en la primera mujer casada en representar a Ecuador en el Miss Universo, ya que contrajo matrimonio en 2023 con el actor australiano Sam Webb.

Nadia Mejía suena como una de las grandes favoritas en el certamen internacional, destacando sus años de preparación como reina de belleza. En la edición pasada, Mara Topic logró entrar al top 30 de semifinalistas del Miss Universo, por lo que se aspira a que Nadia Mejía avance más en la competencia.