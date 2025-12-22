Napoli impone su fútbol ante Bologna y conquista la Supercopa de Italia en Riad

Napoli volvió a marcar territorio en el fútbol italiano. En la final de la Supercopa de Italia, disputada en Riad, derrotó 2-0 a Bologna con una actuación sólida, madura y convincente, que confirmó su momento dominante.

El marcador no reflejó por completo la diferencia real entre ambos equipos. Napoli controló los tiempos, administró la posesión y generó las situaciones más claras desde el inicio hasta el cierre del partido.

David Neres fue el eje de todo de este importante título. El brasileño ofreció desequilibrio constante, movilidad inteligente y una lectura ofensiva que desarticuló a la defensa del Bologna durante gran parte del encuentro.

La arremetida del Napoli

El primer golpe llegó a los 39 minutos tras un saque lateral ejecutado con rapidez. Neres recibió perfilado hacia el centro y sacó un zurdazo lejano que se clavó en el ángulo, imposible para Ravaglia. Hasta ese momento, Napoli ya se había insinuado varias veces. Neres partió desde la derecha, pero atacó los espacios interiores, obligando a los defensores a retroceder sin referencias claras.

El descanso llegó con ventaja mínima. Bologna, sin embargo, tuvo su única oportunidad real apenas iniciado el complemento. Lewis Ferguson ganó en el área chica tras un centro preciso y conectó de cabeza. Milinkovic-Savic respondió bien y evitó el empate cuando el partido todavía estaba abierto.

La reacción del Napoli fue inmediata pues en la acción siguiente, Neres presionó alto, forzó el error del colombiano Jhon Lucumí en la salida y definió con categoría ante la salida del arquero. El 2-0 golpeó anímicamente al equipo de Vincenzo Italiano. Desde entonces, el trámite quedó bajo control napolitano.

Napoli movió el balón con criterio, cerró los espacios y siguió atacando con decisión. El propio Neres estuvo cerca del tercero en una transición rápida junto a Rasmus Højlund, pero la jugada no terminó en gol. A los 78 minutos, Conte decidió reemplazarlo y el estadio respondió con una ovación.

Así, el Napoli cerró el partido sin sobresaltos y celebró un nuevo título internacional. El campeón de la Serie A 2024/25 ratificó su jerarquía y terminó el 2025 levantando otra copa, respaldado por un juego colectivo que hoy marca la diferencia.