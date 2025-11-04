Napoli y Eintracht Frankfurt empataron sin goles por la Champions League

El Napoli y el Eintracht Frankfurt igualaron 0-0 este martes 4 de noviembre de 2025 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, en un encuentro parejo, de escasas emociones y con oportunidades aisladas para ambos equipos.

Empate sin goles en el Diego Armando Maradona

El compromiso se disputó bajo un ambiente intenso, con el Napoli obligado a conseguir una victoria para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, el conjunto dirigido por Antonio Conte no logró romper el orden defensivo del Eintracht Frankfurt, que se mantuvo firme durante los 90 minutos.

En los primeros compases, el Napoli tuvo más posesión y control territorial, aunque sin claridad en los últimos metros. La acción más peligrosa de la primera mitad llegó al minuto 20, cuando Eljif Elmas realizó una doble gambeta dentro del área y remató cruzado de zurda, pero el portero Michael Zetterer respondió con una gran atajada.

A lo largo del primer tiempo, los italianos mantuvieron la iniciativa con Matteo Politano y Frank Anguissa generando peligro por el costado derecho, aunque el Eintracht se mostró sólido en defensa, con buena labor de sus centrales y una línea media compacta.

Un segundo tiempo sin precisión y con pocas emociones

En la etapa complementaria, el ritmo del partido se mantuvo equilibrado. El Napoli intentó romper la paridad con más intensidad ofensiva, pero careció de efectividad en el último toque. La oportunidad más clara llegó al minuto 68, cuando Scott McTominay disparó dentro del área, aunque el balón fue desviado por un defensor antes de llegar al arquero Zetterer.

La respuesta alemana no tardó en llegar. Al minuto 72, el recién ingresado Ansgar Knauff aprovechó un rebote en el área y remató fuerte, pero el guardameta Vanja Milinković-Savić despejó con reflejos para mantener su arco en cero. Esa fue la acción más clara del conjunto visitante durante el compromiso.

Cuando restaban siete minutos para el final, el Napoli volvió a tener una ocasión inmejorable. En una rápida transición ofensiva, Anguissa envió un centro preciso que encontró nuevamente a McTominay dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño, desperdiciando la oportunidad de abrir el marcador.

El cierre del partido y la situación en el grupo

En los minutos finales, el conjunto italiano intentó forzar la victoria con el ingreso de David Neres, quien sustituyó a Matteo Politano. En tiempo de descuento, Neres generó la última jugada peligrosa del encuentro con un zurdazo dentro del área, pero el balón terminó en las manos seguras de Zetterer, sellando así el empate sin goles.

El resultado deja a Napoli y Eintracht Frankfurt con cuatro puntos cada uno en la tabla de posiciones del grupo, lo que complica sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Los dos equipos deberán buscar resultados positivos en las próximas jornadas para mantenerse con opciones.

Por ahora, ambos conjuntos se mantienen en la parte media del grupo, por detrás de los líderes, a la espera de los duelos restantes de la fecha. El equipo de Antonio Conte deberá enfrentar un complicado calendario, mientras que el conjunto alemán, dirigido por Dino Toppmöller, buscará aprovechar sus próximos encuentros como local.