Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Una mujer perdió la vida este miércoles 26 de noviembre tras un accidente de tránsito registrado en el sector de la vía Panamericana, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. El siniestro ocurrió alrededor de las 13h00 y estuvo involucrado un tráiler y una motocicleta que quedó atrapada bajo las llantas del vehículo pesado. La emergencia fue alertada por conductores y habitantes del sector que observaron la gravedad del impacto.

Accidente en la Panamericana

El suboficial de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), Darwin Cárdenas, informó desde el lugar del siniestro que se confirmó el fallecimiento de una mujer. Como parte del procedimiento legal, por disposición del fiscal de turno se realizó el levantamiento del cadáver en la escena del accidente, mientras las unidades especializadas iniciaban la recolección de información.

Minutos después, familiares que llegaron al sitio identificaron a la víctima como Jennifer Peralta, ciudadana venezolana que se movilizaba en la motocicleta junto a su esposo y su hija menor de edad. Ambos resultaron heridos. Testigos relataron que, pese a las lesiones, el padre logró levantarse para llevar a la niña de inmediato hasta una casa de salud cercana, donde recibió atención médica.

Acciones policiales y levantamiento de indicios

Según la Policía, el conductor del tráiler huyó tras el impacto y hasta el cierre de esta publicación no se había confirmado su ubicación. El vehículo fue trasladado a los patios de retención vehicular para realizar las pericias correspondientes que permitan establecer su condición mecánica y posibles fallas asociadas al accidente.

Personal de la OIAT efectuó el levantamiento de indicios en el lugar como parte de los protocolos para reconstruir la mecánica del choque y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Las autoridades indicaron que por el momento la tipología del accidente no se ha establecido y que los análisis técnicos continuarán en coordinación con la Fiscalía.

Revisión de cámaras y proceso investigativo

Como parte de la investigación, las unidades de tránsito revisarán cámaras de seguridad del sector, tanto públicas como privadas, con el objetivo de obtener registros que permitan identificar la dirección del tráiler previo y posterior al impacto. La Policía explicó que estas grabaciones pueden aportar datos importantes sobre la trayectoria del vehículo y la posible fuga del conductor.

La zona donde ocurrió el accidente es un tramo de circulación rápida en el que convergen automotores de carga pesada, motocicletas y vehículos livianos.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre el estado de salud del esposo y la menor de edad que acompañaban a la víctima en la motocicleta.

La Policía continuará con las diligencias pertinentes para identificar al conductor del tráiler y determinar las circunstancias exactas del accidente en la Panamericana. El caso permanece bajo investigación fiscal y se espera que en los próximos días se conozcan avances a partir de las pericias técnicas y revisiones de cámaras.