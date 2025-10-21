Nataly Morillo, asambleísta de ADN, desmiente vínculos del gobierno con atentados de junio en Ecuador

La asambleísta Nataly Morillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), acusó este martes 21 de octubre a legisladores de Revolución Ciudadana de generar falsas narrativas al intentar vincular al gobierno con el atentado con coche bomba ocurrido en la Bahía de Guayaquil en junio de 2025 por el cual fue citado a comparecer el alcalde Aquiles Álvarez.

Morillo, señaló que las afirmaciones de Revolución Ciudadana carecen de fundamento. “Quieren involucrar al gobierno nacional en estos atentados que sucedieron el pasado mes de junio”, afirmó. “La Fiscalía ya se pronunció al respecto, realizó su investigación”, agregó.

Atentado en la Bahía de Guayaquil

El atentado de junio de 2024 en la Bahía, marcó un punto crítico en la escalada de violencia que afecta a Ecuador desde la declaración de conflicto armado interno. Según la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, un vehículo cargado con explosivos detonó, causando daños materiales estimados en 300.000 dólares, pero sin víctimas fatales. La investigación apuntó inicialmente a la banda Los Lobos, vinculada al narcotráfico, como responsable del ataque en represalia por operativos policiales.

La Fiscalía abrió un proceso por terrorismo, citando al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para esclarecer posibles irregularidades en la seguridad municipal. Los informes públicos del Ministerio Público confirmaron que los explosivos provenían de redes criminales transnacionales, sin evidencia de implicación gubernamental. Pese a ello, legisladores de Revolución Ciudadana insistieron durante sesiones plenarias en posibles conexiones con el Ejecutivo.

Escalada de violencia y antecedentes

El atentado en la Bahía se suma a un historial de violencia con explosivos en Ecuador. En 2023, Quito registró cuatro coches bomba tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, los homicidios en el país aumentaron un 47% en el primer semestre de 2025, alcanzando 4.619 casos, consolidando a Ecuador como líder en tasas de violencia en Latinoamérica.

En este contexto, el gobierno ha intensificado medidas de seguridad, desplegando 15.000 efectivos policiales y militares en zonas críticas, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado mayor transparencia en las investigaciones, exigiendo audiencias públicas para revisar los archivos fiscales.

Impacto político y social

Las declaraciones de Morillo agudizan las tensiones donde ADN y Revolución Ciudadana mantienen constantes enfrentamientos por temas de seguridad. En marzo de 2025, el oficialismo presentó denuncias contra opositores por presunta obstrucción a políticas antiterroristas. Analistas como Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, advierten que estas disputas desvían la atención de soluciones estructurales frente al crimen organizado. (39)