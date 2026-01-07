COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Manabí
Gobierno

Nataly Morillo, ministra de Gobierno, se compromete con la seguridad en la provincia de Manabí y anuncia la entrega de equipamiento

En el marco de una agenda oficial, la ministra Nataly Morillo ratificó su compromiso con Manabí mediante la entrega de recursos operativos para la Policía Nacional.
Nataly Morillo, ministra de Gobierno, se compromete con la seguridad en la provincia de Manabí y anuncia la entrega de equipamiento. (El Diario)
El Diario

Redacción ED.

La ministra de Gobierno Nataly Morillo cumple actualmente una agenda oficial en la provincia de Manabí, región donde la violencia se ha recrudecido significativamente. Esta situación responde a diversas masacres reportadas antes de finalizar el 2025 y durante los primeros días del año 2026.

Durante una entrevista en Manavisión, la funcionaria sostuvo que su promesa de llegar a territorio manabita se ha concretado para trabajar directamente con la comunidad. Nataly aseguró que cumplirá lo pactado para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos manabitas.

Nataly Morillo anuncia equipamiento operativo para la Policía Nacional

En este aspecto, Nataly indicó que realizará la entrega formal de 100 motocicletas destinadas exclusivamente a la Policía Nacional. Estas unidades permitirán que los agentes realicen patrullajes preventivos y reactivos en los diferentes cantones que conforman toda la provincia.

La funcionaria enfatizó que esta visita prometida busca demostrar que su gestión no está para realizar promesas vacías, sino para ejecutar acciones. Nataly puntualizó que la dotación de este equipo de transporte obedece a un plan focalizado para atender las urgencias del sector.

Proyecciones estratégicas para el año 2026

“El 2026 será un gran año de trabajo”, afirmó la ministra Nataly, destacando que el gabinete y los asambleístas mantendrán una presencia activa en el territorio. Según la visión gubernamental, este periodo se caracterizará por un despliegue de funcionarios para resolver necesidades críticas.

En el ámbito de la salud, según la planificación de Nataly Morillo, se garantizará un mayor abastecimiento de medicinas en la red pública. Asimismo, la ministra enfatizó que el 2026 también priorizará una mejor educación y mayores niveles de seguridad para los ecuatorianos.

Nataly Morillo habla sobre optimización del presupuesto y servicios prioritarios

La ministra de Gobierno Nataly Morillo también se refirió a la administración del Presupuesto General del Estado para el presente ejercicio fiscal. Mencionó que con los recursos actuales se podrá dar a los ecuatorianos una cobertura eficiente en servicios que se consideran de carácter prioritario.

Bajo esta premisa, la gestión de Nataly busca fortalecer áreas troncales como la salud y la educación. El objetivo es que la inversión pública se traduzca en beneficios tangibles mediante un presupuesto estatal optimizado para cubrir las demandas sociales más urgentes.

Lucha frontal contra el crimen organizado

Respecto a la seguridad en Manabí, Nataly abordó la problemática de las muertes violentas que afectan a la zona. Explicó que, para hacer frente a la inseguridad, el Gobierno implementa un incremento sustancial de recursos para equipar adecuadamente a la fuerza pública.

Finalmente, la ministra Nataly enfatizó que la Policía ya no enfrenta delincuencia común, sino al crimen organizado transnacional. Lamentó que estas organizaciones manejen, en ocasiones, presupuestos más altos que el propio Presupuesto General del Estado, lo que requiere una estrategia técnica.

