La Navidad se celebra de formas diversas en todo el mundo. Comunidades de diversos continentes ejecutan tradiciones culturales únicas que trascienden el canon occidental.

Estas prácticas, documentadas por antropólogos y organismos culturales, demuestran cómo la festividad se adapta a la gastronomía local, el folclore y la historia de cada región.

Desde el hemisferio norte hasta Asia, los rituales navideños funcionan como un mecanismo social que integra elementos ancestrales con tendencias de consumo actuales.

Gastronomía y mitología regional en Navidad

Una de las tradiciones más novedosas ocurre en Japón, donde la cena de Navidad está vinculada a una estrategia de mercado de la cadena KFC. Desde 1974, millones de familias japonesas reservan cubos de pollo frito con semanas de antelación para el 24 de diciembre. Esta costumbre, conocida como “Kurisumasu ni wa Kentakkii” (Kentucky para Navidad), sustituyó la ausencia de una tradición de pavo en un país donde la festividad tiene un carácter más comercial y social que religioso.

En Islandia, la narrativa navideña se centra en los 13 Yule Lads (Jóvenes de Yule). Según el folclore islandés, estos personajes visitan a los niños durante las 13 noches previas al 25 de diciembre. Cada uno tiene una personalidad distinta y deja regalos o patatas podridas en los zapatos de los infantes, dependiendo de su comportamiento. Esta tradición se complementa con el “Jolabokaflod” o Inundación de Libros de Navidad, donde el intercambio de textos en Nochebuena es la norma cultural.

Por otro lado, en Ucrania, la decoración de los árboles de Navidad incluye elementos inusuales como telarañas artificiales. Esta práctica se basa en la “Leyenda de la Araña de Navidad”, que narra cómo una viuda pobre, al no tener medios para decorar su árbol, fue ayudada por arañas que tejieron redes de seda que se transformaron en oro y plata al amanecer. Hoy en día, las telarañas simbolizan buena fortuna para el año venidero.

Desfiles y simbolismos invernales

En Austria y otros países de los Alpes, la figura de San Nicolás es acompañada por el Krampus, una criatura demoníaca que castiga a los niños que no se portaron bien. Durante la primera semana de diciembre, hombres disfrazados con máscaras de madera tallada y cencerros desfilan por las calles en una tradición conocida como el “Krampuslauf”, manteniendo viva una costumbre pagana que se integró al calendario cristiano.

Finalmente, en Colombia, la temporada inicia oficialmente el 7 de diciembre con la Noche de las Velitas. Millones de ciudadanos encienden velas y faroles en las calles y portales de sus casas en honor a la Inmaculada Concepción. Esta práctica transforma el paisaje urbano en un espectáculo lumínico masivo que marca el preludio de las novenas de aguinaldos, una serie de rezos y cánticos grupales que se realizan durante los nueve días previos al nacimiento de Jesús.

La Navidad en Ecuador

En Ecuador, las tradiciones navideñas fusionan la fe religiosa con la identidad comunitaria. El evento central es el Pase del Niño Viajero, especialmente masivo en Cuenca, donde desfiles de carros alegóricos y niños disfrazados de personajes bíblicos recorren las calles.

Otra práctica fundamental es la Novena, nueve días de rezos y cánticos (villancicos) que reúnen a familias y vecinos antes del 24 de diciembre.

En el ámbito gastronómico, destaca la elaboración de pristiños con miel de panela y el tradicional pavo o cerdo hornado.