Netflix anuncia estreno de la cuarta temporada de Bridgerton: Benedict Bridgerton será el protagonista

La espera ha terminado para los fanáticos de Bridgerton. Netflix confirmó que la cuarta temporada de la exitosa serie llegará el jueves 29 de enero de 2026. Mientras tanto, la segunda parte de esta entrega se estrenará el 26 de febrero. Esta vez, la historia se centrará en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia. Interpretado por Luke Thompson, quien promete conquistar al público con un nuevo romance y conflictos familiares que mantendrán la esencia de la serie.

Un adelanto que marca el inicio de un romance

El anuncio vino acompañado de un breve avance que ya ha generado expectativas entre los seguidores. En la escena más comentada, Benedict participa en un elegante baile de máscaras, donde conoce a Sophie Baek. Ella es interpretada por Yerin Ha. El encuentro ocurre en un salón iluminado por candelabros, con música de violines de fondo. Este momento marca el inicio de un nuevo romance que promete ser central en esta temporada, integrando más elementos de la familia Bridgerton.

Uno de los momentos más destacados del tráiler muestra a Sophie dejando caer un guante de seda. Este gesto ya se ha convertido en tema de conversación entre los fanáticos. Este detalle refleja la combinación de romance y sutilezas de época que caracterizan al universo creado por Shonda Rhimes y basado en los libros de Julia Quinn. Así es como sigue envolviendo a los seguidores.

Benedict Bridgerton: del arte a los compromisos inesperados

En esta temporada, Benedict aparece como un hombre que rehúye el compromiso y se deja llevar por su pasión por el arte y la libertad personal. Sin embargo, la llegada de Sophie cambiará su rumbo. Generará situaciones de tensión y complicidad que mantendrán la narrativa romántica y familiar de la serie, que cada vez se entrelaza más con la historia de Bridgerton.

Romance, intrigas y secretos familiares

La nueva entrega no solo se centra en el amor de Benedict. También mantiene el espíritu de intrigas y vínculos familiares que caracterizan a Bridgerton. Entre bailes, secretos y romances improbables, los espectadores podrán seguir explorando la vida de la familia Bridgerton. La sociedad de época que tanto ha cautivado al público internacional continuará fascinando. Además, el enfoque en los vínculos de la familia Bridgerton se ampliará.

Con esta cuarta temporada, Netflix reafirma su apuesta por las historias de época con un enfoque moderno. Lo hacen donde el drama, la pasión y la elegancia se combinan para crear un producto audiovisual que sigue conquistando a millones de espectadores. Los fans ya esperan con ansias los nuevos episodios y las sorpresas que Benedict y su familia traerán a la pantalla, todo bajo el sello de la saga Bridgerton.