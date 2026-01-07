Neymar renueva con Santos hasta 2026 y lidera el proyecto de reconstrucción

Neymar Jr. continuará defendiendo la camiseta del Santos FC hasta el 31 de diciembre de 2026. El club paulista anunció la renovación como una señal de estabilidad deportiva y de confianza en un proyecto que busca recuperar protagonismo en el fútbol brasileño y continental.

La noticia fue celebrada por la institución con un mensaje directo a su afición. El Santos resaltó el valor simbólico del acuerdo y el peso del delantero dentro de una etapa marcada por la reconstrucción institucional y futbolística.

El presidente Marcelo Teixeira destacó la renovación como una muestra de coherencia del plan deportivo. Para la dirigencia, la permanencia de Neymar refuerza la credibilidad del proyecto y fortalece el vínculo entre el equipo y su hinchada.

El amor de Neymar por Santos

Neymar también puso el acento en lo emocional. El atacante recordó que su regreso en 2025 implicó retos físicos y personales, pero subrayó que el respaldo del público resultó determinante para sostenerse en momentos complejos.

“El Santos es mi lugar”, expresó el futbolista al confirmar su continuidad. El delantero aseguró que se siente seguro y motivado para competir, con la ambición intacta de alcanzar objetivos colectivos que aún quedan pendientes.

Su retorno al club, a inicios de 2025, significó mucho más que un movimiento deportivo. Neymar volvió a la institución donde se formó y desde la que dio el salto al fútbol europeo, tras su primera etapa entre 2009 y 2013.

Goleador histórico

A pesar de un curso irregular para el equipo, el capitán asumió el liderazgo dentro del campo. Cerró la temporada con 12 goles y seis asistencias, cifras que reflejaron su influencia directa en el rendimiento ofensivo.

El dorsal 10 también alcanzó una marca histórica. Llegó a los 150 goles con el Santos, quedando a solo uno de ingresar en el top diez de máximos goleadores del club, un desafío que se proyecta como uno de los grandes alicientes para 2026.

Con esta renovación, el Santos asegura continuidad, identidad y experiencia. Neymar, en tanto, prolonga una relación que trasciende los números y refuerza su condición de referente absoluto en Vila Belmiro.