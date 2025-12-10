Neymar se reencuentra con Matheus Souto, el joven que superó la leucemia hace 13 años

El Santos FC difundió imágenes del reencuentro entre Neymar y Matheus Souto, un joven de 19 años curado de leucemia, en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé en Santos (Brasil). En el acto recrearon el baile viral que el futbolista dedicó al entonces niño enfermo hace 13 años, motivándolo durante su tratamiento.

El club brasileño compartió el emotivo momento a través de sus redes sociales, destacando la superación de Matheus Souto tras su batalla contra la leucemia. En 2012, cuando tenía 6 años, el pequeño visitó el centro de entrenamiento y le pidió a Neymar que celebrara un gol con un baile específico si anotaba.

El delantero cumplió la promesa ese mismo año, marcando un gol y realizando la celebración junto a compañeros como Ganso, Edu Dracena y Arouca, un gesto que se viralizó en redes sociales y brindó apoyo emocional al niño durante su tratamiento oncológico.

Lembra do menino da dancinha do @NeymarJr? 🥹 O tempo passou, Matheus enfrentou e venceu a leucemia, continuou sendo um santista apaixonado e voltou ao CT Rei Pelé para reencontrar o ídolo… e refazer a dancinha! 😂 pic.twitter.com/7tRBeCzzbR — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2025

El origen de una historia viral

Trece años después, Matheus Souto regresó al mismo lugar completamente recuperado. Durante el encuentro, expresó su gratitud a Neymar y al Santos: “Quería agradecerte por todo, porque tanto tú como el Santos son muy importantes para mí”.

El joven, ahora un apasionado seguidor del club, agregó: “Me motivaron y me hicieron perseverar en mi lucha durante todo el tratamiento. Los he seguido a ti y a Santos toda mi vida, y es gratificante tenerlos de vuelta y animar al Santos”.

Estas declaraciones reflejan el impacto duradero del gesto de Neymar en la vida de Matheus, quien enfrentaba un diagnóstico de leucemia en su infancia.

Un cierre simbólico con el baile recreado

El momento culminante llegó cuando Neymar y Matheus, de 19 años, recrearon el famoso baile de 2012. Esta acción simbolizó no solo la recuperación plena del joven, sino también la conexión entre el futbolista y sus aficionados más allá del campo.

El Santos FC, que en 2025 vio el regreso de Neymar al club tras su paso por Europa y Asia, utilizó este reencuentro para resaltar valores como la solidaridad y la superación personal.

La historia, que comenzó con un pedido infantil en el CT Rei Pelé, ha trascendido el fútbol brasileño, recordando cómo un simple acto puede influir positivamente en la vida de una persona enfrentando una enfermedad grave como la leucemia.

Este episodio se suma al legado de Neymar en el Santos, donde el delantero ha contribuido tanto en lo deportivo como en iniciativas de apoyo a aficionados.

El reencuentro, difundido ampliamente en redes, ha generado miles de reacciones positivas entre seguidores del fútbol, destacando el lado humano del deporte.