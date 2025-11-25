COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Vida
Bienestar

Ni una vez al mes, ni cada dos semanas: ¿Cuándo se deben cambiar las sábanas?

Cambiar las sábanas de la cama es clave para la salud. Expertos advierten que intervalos de 15 o 30 días favorecen ácaros, bacterias y alergias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La limpieza de las sábanas de tu cama influyen directamente en tu salud.
La limpieza de las sábanas de tu cama influyen directamente en tu salud.
La limpieza de las sábanas de tu cama influyen directamente en tu salud.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cambiar las sábanas no es solo una cuestión de orden o de rutina: también es un gesto de higiene que influye directamente en la salud.

Con el paso de los días, la ropa de cama acumula sudor, células muertas, restos de cosméticos y humedad corporal que favorecen la presencia de microorganismos. En personas con piel sensible, dermatitis o alergias, esta acumulación puede agravar picores, irritaciones e incluso crisis asmáticas.

Aunque muchos optan por cambiar la ropa de cama cada dos semanas o incluso una vez al mes, los expertos advierten de que estos intervalos son demasiado largos. La clave no está solo en que las sábanas “no parezcan sucias”, sino en lo que ocurre a nivel microscópico cuando permanecen demasiado tiempo sin lavar.

¿Qué pasa si no cambias las sábanas con suficiente frecuencia?

Según explica el microbiólogo Charles P. Gerba, de la Universidad de Arizona, la suciedad orgánica -como el sudor, las células de la piel o pequeños restos biológicos que dejamos al dormir- crea un entorno ideal para que ciertos microbios sobrevivan durante más tiempo. La ropa de cama muy cargada de materia orgánica se convierte en un soporte donde bacterias y otros microorganismos pueden resistir mejor entre lavados.

Los investigadores recomiendan evitar acumular ropa sucia durante días en espacios cerrados y no sacudirla en seco, ya que esto puede dispersar partículas contaminadas en el aire. En hogares donde hay personas enfermas, inmunodeprimidas o con infecciones activas, conviene tomar precauciones adicionales: lavar la ropa lo antes posible y evitar manipularla en exceso antes del lavado.

Aun así, para la mayoría de los hogares un ciclo de lavado normal con detergente es suficiente para eliminar los gérmenes habituales. Claro, siempre que la ropa de cama se cambie con la frecuencia adecuada.

¿Cada cuánto tiempo se cambia la ropa de cama?

El dermatólogo Alejandro Ruiz, especialista en higiene del sueño del Hospital Clínico de Barcelona, explica -en declaraciones recogidas por CCM Benchmark Group- que cambiar las sábanas cada dos semanas o una vez al mes no es suficiente. Recomienda hacerlo una vez a la semana para mantener a raya alérgenos y microorganismos que pueden irritar la piel o afectar a la respiración, incluso aunque la ropa de cama no desprenda olor.

En casos de alergias, asma o piel especialmente sensible, este intervalo debería reducirse a cada 3 o 4 días. Esto, porque la acumulación de polvo y ácaros es mucho más rápida. También conviene aumentar la frecuencia en verano, cuando sudamos más, o si se duerme con mascotas.

Un lavado eficaz de las sábanas

Tanto las recomendaciones de la Universidad de Arizona como las del experto dermatólogo coinciden en una idea: la frecuencia y la técnica importan. Estos son algunos consejos sencillos para mejorar la higiene de la ropa de cama:

  1. Utiliza agua caliente siempre que la etiqueta lo permita.
  2. Asegúrate de que el secado sea completo, preferiblemente al sol o con buena ventilación.
  3. Evita lavar sábanas junto con toallas, que desprenden mucha pelusa y humedad.
  4. No mezcles ropa de cama con prendas muy sucias para evitar contaminación cruzada.
  5. Cambia las fundas de almohadas con más frecuencia, ya que acumulan más grasa y sudor.

Con información de Europa Press

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO