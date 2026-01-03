Nicaragua exige a EEUU la liberación de Nicolás Maduro

El Gobierno de Nicaragua manifestó este sábado su apoyo al Gobierno de Venezuela y exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro, capturado en Caracas durante una intervención militar de Estados Unidos, según un comunicado oficial difundido desde Managua.

Comunicado oficial del Gobierno nicaragüense

En su pronunciamiento, el Ejecutivo de Managua señaló que acompaña el llamado realizado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. “Acompañamos de corazón el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata del presidente, compañero Nicolás Maduro, y de la compañera Cilia Flores”, indica el texto oficial.

El comunicado hace referencia también a Cilia Flores, quien fue capturada junto a Maduro durante la operación estadounidense. Nicaragua calificó el hecho como una agresión que afecta no solo a Venezuela, sino al equilibrio regional.

El mensaje se difundió en los canales oficiales del Gobierno nicaragüense y replicado por medios estatales, en el marco de una jornada de reacciones internacionales tras la captura del mandatario venezolano.

Llamado al respeto de la soberanía

El Gobierno de Nicaragua subrayó que la situación generada por la intervención militar representa una afectación directa a la soberanía del pueblo venezolano. En el comunicado, Managua afirmó que “la paz ha sido profundamente herida” y exhortó a la comunidad internacional a actuar en defensa de los principios fundamentales del derecho internacional.

Asimismo, el texto señala que “la familia humana, la comunidad de naciones y los pueblos del mundo urgimos que se reinstale [la paz] como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos”, en referencia a la necesidad de preservar la autodeterminación de los Estados.

El pronunciamiento insiste en la exigencia de respeto a la soberanía de Venezuela, sin hacer referencia a eventuales acciones diplomáticas concretas más allá del respaldo político expresado.

Contexto regional

La postura del Gobierno nicaragüense se suma a otras manifestaciones de apoyo regional al Ejecutivo venezolano tras la captura de Maduro, en un contexto de tensión diplomática derivada de la intervención militar de Estados Unidos.

Diversos gobiernos y actores políticos han reaccionado con posiciones encontradas: mientras algunos respaldan la acción estadounidense, otros, como Nicaragua, denuncian una vulneración del principio de no intervención y llaman a la liberación del mandatario venezolano.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de Estados Unidos no ha respondido a la declaración de Managua, ni se han anunciado gestiones multilaterales inmediatas en foros internacionales.

Cierre del comunicado

El mensaje del Ejecutivo nicaragüense concluye con un llamado a la unidad regional y a la defensa de la soberanía nacional. “¡Unidos venceremos! ¡Siempre más allá!”, finaliza el texto oficial, reafirmando el respaldo político de Nicaragua al Gobierno de Venezuela en este escenario.