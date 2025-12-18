Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló este miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Estados Unidos sobre un “bloqueo total” a buques sancionados que transporten petróleo venezolano. Maduro subrayó que estas medidas tienen graves implicaciones para la paz regional y la estabilidad de América Latina.

Durante la conversación, Maduro “denunció” que su homólogo estadounidense “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”. El mandatario insistió en que estas declaraciones de Donald Trump son una amenaza directa a la soberanía y al derecho internacional.

Nicolás Maduro: amenaza directa a la soberanía de Venezuela

Nicolás Maduro insistió en que tales comentarios deben ser “rechazados categóricamente por el sistema de Naciones Unidas” por constituir un riesgo para la paz y la seguridad regional. Además, alertó sobre “la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional” y mencionó hechos de piratería moderna.

El mandatario también destacó el asedio político, diplomático y económico que enfrenta Venezuela, así como la intensificación de “una campaña de falsedades y amenazas militares”. Estas tensiones se producen en un contexto de creciente despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, lo que aumenta la preocupación regional.

Guterres pide evitar confrontaciones

Por su parte, António Guterres señaló la necesidad de “evitar cualquier escalada o confrontación” y advirtió que un conflicto armado “carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe”. Guterres prometió dar seguimiento a la situación y promover la desescalada.

El 10 de diciembre, militares estadounidenses incautaron un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro, que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo. Caracas calificó la acción como un “robo descarado”, ya que la carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo, quedó en manos de Estados Unidos.

Bloqueo total y acusaciones de Donald Trump

El martes, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció el “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Trump aseguró que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.