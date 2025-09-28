COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

Nicolás Maduro le declara la guerra a YouTube: “Quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas”

El presidente de Venezuela insistió que, aunque eliminen todas sus cuentas oficiales, la audiencia sigue viéndolo y el mensaje se difunde con más fuerza.
Elías Sánchez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció con fuerza a YouTube tras la eliminación de su canal oficial en la plataforma. Afirmó que los dueños de esta red social son unos “imbéciles imperialistas” destinados al “fracaso“. A pesar de la suspensión, sus discursos continúan retransmitiéndose por otras cuentas, lo que mantiene su presencia activa en YouTube.

Maduro insistió que, aunque eliminen todas sus cuentas oficiales, la audiencia sigue viéndolo y el mensaje se difunde con más fuerza. En sus declaraciones emitidas por la cadena VTV, afirmó: “Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo por YouTube, quiten todas las cuentas de mí que les dé la gana, imbéciles imperialistas“.

Nicolás Maduro: contexto de la censura en YouTube

La eliminación del canal oficial ocurre tras la suspensión en 2020 del canal principal de Venezolana de Televisión. Además, YouTube cerró la cuenta del programa del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que acumulaba 100.000 suscriptores. Maduro, por su parte, contaba con 233.000 suscriptores en su canal.

Maduro agregó con sarcasmo: “Mientras más censura, más llega el mensaje. Sigan con la censura, imbéciles imperialistas de YouTube, los felicito a los que tomaron la decisión, bono de productividad por imbéciles, a toditos“. Estas palabras refuerzan la acusación de que la censura no impide la difusión de sus mensajes.

Tensión política y antecedentes internacionales

El cierre del canal sucede en un contexto de aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Esta conflictividad escaló tras ataques de fuerzas estadounidenses a embarcaciones en el Mar Caribe.

Dentro de Estados Unidos, algunas voces críticas señalan que Venezuela no representa una amenaza directa para su país. Congresistas argumentan que no existe base legal para bombardear los buques, pues no son “objetivos militares” y los países involucrados no están en guerra, lo que añade complejidad a la disputa bilateral.

