Nicolás Maduro llama «bruja demoníaca» a María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó a la opositora venezolana, María Corina Machado, de «bruja demoníaca».

Lo hizo el reciente domingo, en el marco de su discurso de clausura de la marcha por el Día de la Resistencia Indígena. Allí, también rechazó «cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela».

Nicolás Maduro sobre María Corina Machado

«(El) 90 por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de ‘La Sayona’ (María Corina Machado)», declaró Maduro, en referencia a la opositora. «Un 90 por ciento de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen, un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela», aseguró.

En este sentido, defendió la idea de luchar por la paz, «pero paz con libertad». «Con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad·, ha subrayado, antes de rechazar la paz «de los imperios», «de las ruinas de Gaza» y «de la miseria y del hambre».

Asimismo, Maduro aprovechó la intervención en público para anunciar una ampliación del grupo indígena de las fuerzas de seguridad y propuso la creación de «brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Sudamérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario», a raíz de, según él, cartas que recibió «de varios pueblos indígenas» que estarían «dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela».

Estas declaraciones llegaron un día después de que el presidente dio comienzo al Ejercicio Independencia 200 en cinco estados. Esto, con el propósito de «defender la soberanía, garantizar el futuro y preservar la integridad territorial».

Nobel de la Paz para reconocer su lucha

María Corina Machado, ingeniera y política venezolana de 58 años, es la líder opositora más prominente contra el régimen de Nicolás Maduro.

Fundadora de Vente Venezuela, ha denunciado fraudes electorales y defendido la democracia desde su elección como diputada en 2011. Inhabilitada para cargos públicos en 2023, ganó las primarias opositoras en 2023 y respaldó a Edmundo González en las presidenciales de 2024, marcadas por irregularidades.

El 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Machado, en clandestinidad por amenazas, dedicó el galardón al «pueblo sufriente» y a Donald Trump por su apoyo. El premio, que incluye 11 millones de coronas suecas (1’157,248 de dólares), la reconoce como símbolo de valentía civil en América Latina, uniendo a la oposición y resistiendo la represión.