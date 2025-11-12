Nicolás Moumi, jugador de Camerún, sorprendido en infidelidad. Su pareja publicó un video

La influencer y modelo rusa Nikki Seey difundió un video en el que confronta a su expareja, el futbolista camerunés Nicolas Moumi Ngamaleu. El mediocampista del Dinamo de Moscú y de la selección de Camerún, quedó al descubierto con otra mujer en su departamento, un día después del cumpleaños del jugador. El incidente incluyó la intervención de policía y personal de seguridad para acceder al domicilio.

Todo se originó por sospechas previas de Seey, quien el 9 de noviembre había encontrado mensajes comprometedores en el teléfono del deportista. Ella los publicó en su canal de Telegram, lo que desencadenó una discusión y ella se marchó del hogar. Según reportes de medios rusos como KP.ru y Peopletalk, Seey regresó al día siguiente acompañada de una amiga y guardias, encontrando a Ngamaleu con una mujer desconocida.

Nicolás Moumi estaba en casa con otra mujer

El jugador, de 31 años, intentó impedir la entrada alegando que dentro estaba un familiar, pero la llegada de agentes permitió el acceso. El video, grabado por la influencer, muestra al futbolista en shorts de entrenamiento de Camerún discutiendo con el personal mientras la otra mujer intenta ocultar su rostro. Seey, de 25 años y con miles de seguidores en redes sociales, anunció la ruptura y se mudó a otro apartamento antes de viajar a Dubái con su madre.

En declaraciones a medios locales, enfatizó su apoyo a mujeres en situaciones similares de infidelidad, sin reportarse cargos formales por violencia. Ngamaleu, quien hizo pública su relación con Seey en julio de 2024 tras llegar al Dinamo de Moscú procedente del Young Boys suizo, no ha emitido comentarios oficiales sobre el suceso.

Repercusión en el fútbol de Rusia y Camerún

El camerunés, con más de 50 partidos internacionales y goleador reciente en eliminatorias, permanece convocado por el seleccionador Marc Brys. Camerún jugará el playoff mundialista ante República Democrática del Congo el 13 de noviembre en Rabat, Marruecos. El video se viralizó rápidamente en plataformas como Telegram e Instagram, generando repercusión en Rusia y Camerún.

Autoridades locales investigan el altercado doméstico, aunque no se han detallado acciones adicionales contra el jugador Nicolas Moumi Ngamaleu. Este caso se suma a controversias extradeportivas que afectan a futbolistas africanos en ligas europeas. Allí la presión mediática por redes sociales amplifica escándalos personales. Hasta el momento, ni el Dinamo de Moscú ni la Federación Camerunesa de Fútbol han emitido comunicados.