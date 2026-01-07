Nicole Kidman y Keith Urban firman su acuerdo de divorcio: “No hablarán mal el uno del otro”

La actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban pusieron fin de manera oficial a su matrimonio de 19 años este miércoles en Tennessee, Estados Unidos.

La sentencia de divorcio valida los términos pactados por la expareja, que inició el proceso de separación en septiembre del año pasado.

El fallo judicial ratifica la división de sus bienes y define la estructura de convivencia con sus hijas adolescentes, Sunday y Faith, marcando el cierre legal de una de las relaciones más mediáticas y estables de la industria del entretenimiento global.

Nicole Kidman vivirá con sus hijas

Según los documentos judiciales validados por el tribunal, Nicole Kidman será la principal residente con sus hijas. No obstante, el acuerdo subraya un esquema de colaboración en la crianza.

En términos financieros, la resolución destaca que ambas partes renunciaron a la manutención conyugal e infantil, lo que indica que cada progenitor asumirá sus responsabilidades económicas de manera independiente, amparados en sus respectivas trayectorias profesionales en el cine y la música country.

Un aspecto relevante del fallo es el compromiso ético y formativo que ambos deben cumplir. El acuerdo incluye cláusulas específicas de “no hablar mal el uno del otro” en presencia de sus hijas. Asimismo, los padres tienen la obligación legal de alentar a las menores a “seguir queriendo al otro progenitor”.

Además, tanto la actriz como el artista deben “comportarse entre sí y con cada niña de manera que se garantice una relación afectuosa, estable, coherente y protectora, pese a estar divorciados”. Estas medida buscan proteger el bienestar emocional de las adolescentes y evitar conflictos de lealtad durante la transición familiar.

Contexto de la separación y convivencia

La ruptura de la pareja, que contrajo matrimonio en junio de 2006, se hizo pública inicialmente en septiembre del año pasado, momento en que comenzaron las gestiones para una separación amistosa.

Durante estos meses, los equipos legales trabajaron en la distribución de activos y en la redacción del plan de parentalidad. Esto, para evitar el escrutinio público excesivo.

La aprobación del juez en Nashville cierra formalmente este proceso, permitiendo que ambos sigan adelante con sus carreras de forma independiente.

Nicole Kidman mantiene comunicación con su ex

Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, han mantenido una comunicación fluida durante el proceso legal. Esto, facilitó la celeridad de la sentencia definitiva.

La pareja ha solicitado privacidad para sus hijas mientras se adaptan a la nueva estructura de residencia principal en la propiedad familiar. Este divorcio se suma a una serie de separaciones de alto perfil en Hollywood.

¿Quiénes son los hijos de la actriz?

Nicole Kidman tiene cuatro hijos en total, fruto de sus dos matrimonios.

Durante su vínculo con el actor Tom Cruise (1990-2001), adoptó a Isabella Jane Cruise, nacida en 1992; y Connor Cruise, nacido en 1995.

Mientras que con Keith Urban tuvo a sus dos hijas biológicas: Sunday Rose Kidman Urban, nacida el 7 de julio de 2008; y Faith Margaret Kidman Urban, nacida el 28 de diciembre de 2010 mediante gestación subrogada.