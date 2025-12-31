Niels Olsen, presidente de Asamblea Nacional, evalúa año legislativo con énfasis en orden y logros

En las vísperas del fin de 2025, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, irrumpió en redes sociales con un balance audaz de un año turbulento, proclamando victoria sobre el “ruido” político y celebrando un Parlamento “ordenado y decisivo” bajo el dominio oficialista. Publicada el 30 de diciembre, esta reflexión no solo resalta logros legislativos, sino que lanza un desafío al futuro, en plena alianza con el Ejecutivo de Daniel Noboa, tras la consolidación de Acción Democrática Nacional (ADN) desde mayo de 2025, luego de las elecciones de febrero.

Niels Olsen, en su mensaje, afirmó: “En medio del ruido hubo trabajo, orden y decisiones”. Subrayó la colaboración con el presidente Noboa y una bancada “sólida, firme y valiente”, que optó por dejar atrás “el show del pasado” y asumir responsabilidades. La publicación incluyó un video que recuenta eventos desde enero hasta diciembre de 2025, con imágenes de la campaña electoral, la posesión de Olsen como presidente en mayo y la aprobación de leyes urgentes enviadas por el Ejecutivo.

Cerramos el 2025 con resultados que hablan por sí solos. La Asamblea, por su naturaleza, siempre será el centro del debate. Eso es democracia en acción. Lo importante es que, aun en medio del ruido, hubo trabajo, orden y decisiones. Con el presidente @DanielNoboaOk trabajando… pic.twitter.com/wEojJ7EGBp — Niels Olsen (@NielsOlsen) December 30, 2025

Hitos y disputas en el recuento legislativo

Entre los hitos visuales, se mostraron disputas en el Pleno con la oposición, como el incidente con el asambleísta de Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez. Este intentó regalar una Constitución tras los resultados adversos en la Consulta Popular de 2025. Niels Olsen adjudicó logros como el tratamiento de más de 45 proyectos de ley, la restauración del orden en sesiones plenarias y el inicio de la recuperación de la confianza ciudadana en el Legislativo.

En su balance, Niels Olsen vinculó el desempeño parlamentario con indicadores del Gobierno. Es decir, como la reducción de la pobreza, la baja del riesgo país y una inflación del 1,2%. Argumentó que estos avances no surgieron de “confrontación estéril”, sino de un trabajo en equipo. Sin embargo, el recuento omitió referencias a controversias internas, tales como contrataciones de familiares por asambleístas. El bloqueo oficialista a fiscalizaciones en casos como Progen y ATM, y el rol de ADN en la conformación de una nueva terna para el Consejo de Participación Ciudadana. Este influyó en la designación del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Proyecciones para 2026 y contexto político

De cara a 2026, Olsen enfatizó la necesidad de acelerar el ritmo legislativo. “Seguiremos trabajando como un solo equipo, con firmeza, disciplina y claridad en las decisiones, para sostener este rumbo y profundizarlo”, concluyó en su publicación. Esta proyección resalta la alianza entre Asamblea y Ejecutivo, en un escenario donde ADN controla puestos clave desde su mayoría consolidada postelectoral.

El contexto político de 2025 en Ecuador ha estado marcado por polarizaciones entre oficialismo y oposición, con Revolución Ciudadana como principal contrapeso. La posesión de la nueva Asamblea en mayo permitió a ADN nombrar a Olsen y aliados en comisiones estratégicas, facilitando la aprobación de iniciativas gubernamentales. La Consulta Popular de abril, con resultados mixtos, intensificó debates en el Pleno, reflejados en el video de Niels Olsen (24).