Niels Olsen, presidente de la Asamblea, convoca a Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura, al pleno legislativo.

En una decisión que marca la agenda política de este 18 de diciembre de 2025, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha tomado medidas firmes frente a la coyuntura judicial que atraviesa el país. A través del Memorando Nro. AN-PR-2025-0411-M, dirigido al Secretario General, Giovanny Francisco Bravo Rodríguez, la máxima autoridad legislativa dispuso iniciar el trámite parlamentario correspondiente para requerir la presencia del doctor Mario Godoy Naranjo. Esta acción busca que el funcionario explique ante la representación nacional los hechos que han generado conmoción en la opinión pública.

La disposición emitida por Niels Olsen responde directamente a una serie de sucesos difundidos en las últimas horas, relacionados con un caso de litigio vinculado a un juez. Según el documento oficial, estos eventos han despertado una justificada preocupación entre la ciudadanía ecuatoriana, lo que obliga al Parlamento a ejercer su rol fiscalizador. En su cuenta oficial de la red social X, el titular del legislativo enfatizó que esta convocatoria se realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y frente a los representantes del pueblo ecuatoriano.

Respaldo de bancada y base legal

Para sustentar jurídicamente este pedido, Niels Olsen fundamentó su solicitud en el artículo 9, numeral 21, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta normativa es la que habilita la comparecencia con fines informativos de los funcionarios públicos, siempre que exista la petición formal de una bancada o un legislador con el respaldo necesario. En este contexto, el memorando incluye las firmas pertinentes de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), consolidando así el apoyo político necesario para elevar el requerimiento ante el máximo organismo legislativo.

El procedimiento instruido por Niels Olsen establece que el Secretario General debe poner en conocimiento del Pleno este pedido de comparecencia. El objetivo es que el tema sea incluido en el orden del día y sometido a votación, cumpliendo rigurosamente con lo que determina la normativa vigente. De esta forma, se busca que la decisión cuente con la legitimidad del cuerpo colegiado antes de proceder a la citación formal de la autoridad requerida.

Logística para la transparencia institucional

Una vez que se adopte la resolución correspondiente por parte de los asambleístas, Niels Olsen ha ordenado que se curse la convocatoria oficial indicando la fecha, hora y modalidad de la sesión. Además, se deberá especificar el alcance informativo de la comparecencia para garantizar que el doctor Mario Godoy Naranjo cuente con las garantías necesarias. El memorando también instruye coordinar con las dependencias pertinentes todo el soporte logístico y documental necesario para asegurar el orden durante el desarrollo de la sesión.