COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Sin categoría

Nilson Angulo, del desarraigo al despegue: en entrevista con medio belga afirmó que la madurez lo consolidó en el Anderlecht

Angulo vive su etapa más sólida desde que llegó al fútbol europeo. El ecuatoriano se consolidó en el Anderlecht tras un proceso marcado por soledad, adaptación y crecimiento personal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nicolás García lidera patinaje de velocidad con oro en Asunción
El ecuatoriano Nicolás García superó al colombiano Sebastián Florez.
Nicolás García lidera patinaje de velocidad con oro en Asunción
El ecuatoriano Nicolás García superó al colombiano Sebastián Florez.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

No caben dudas de que Nilson Angulo atraviesa su mejor momento desde su llegada a Europa. En la temporada 2025/26, el volante ofensivo ecuatoriano logró continuidad, impacto y reconocimiento en el Anderlecht.

El nacido en Quinindé dejó atrás un inicio complejo y hoy se convirtió en una pieza determinante dentro del esquema del conjunto belga. Goles, asistencias y presencia ofensiva respaldan su evolución.

En diálogo con Gazet van Antwerpen, Angulo abrió una ventana íntima sobre su proceso de adaptación. Reconoció que el cambio fue más duro de lo esperado y que la realidad europea lo obligó a madurar rápidamente, tanto dentro como fuera del campo.

“Pensaba que todo iría rápido después de salir de Quito, pero en Bélgica nada fue como lo imaginaba”, confesó. El idioma, la soledad y un fútbol distinto frenaron su despegue inicial.

Nilson Angulo habló de su experiencia

La frustración llegó a instalar dudas profundas en Nilson Angulo. El ecuatoriano admitió que, durante sus primeros meses, pensó que no estaba a la altura del club y en la intimidad de su apartamento, la carga emocional se volvió difícil de manejar, aunque evitó victimizarse.

Ese periodo, sin embargo, terminó fortaleciendo su carácter. El tricolor reconoció que la soledad lo endureció y modificó su mentalidad y aprendió a convivir con la distancia y a valorar los pequeños avances diarios.

Hoy, su integración al grupo es más natural dice Nilson Angulo, quien reconoció que ya forjó amistades en el vestuario y encontró apoyo en compañeros que comparten su rutina diaria. La comunicación mejoró y el aprendizaje del idioma avanza de manera progresiva.

El buen presente también despertó rumores sobre posibles transferencias a ligas más competitivas. Angulo fue claro: no piensa en el futuro mientras vista la camiseta del Anderlecht y se enfoca en retribuir la paciencia del club.

Está enamorado del club belga

Su crecimiento no pasó desapercibido en la Selección de Ecuador. Habitual en las convocatorias, el volante mira con ilusión la posibilidad de disputar su primer Mundial y recordó con orgullo su actuación ante Brasil, en un empate que marcó su carrera.

La relación con los entrenadores fue otro eje de su evolución, contó Angulo al tiempo de afirmar que entendió que el proceso exigía compromiso defensivo y disciplina táctica. Hoy acepta correcciones, asume riesgos con mayor criterio y siente la confianza del cuerpo técnico.

El recorrido de Nilson Angulo refleja algo más que números. Es la historia de un futbolista que transformó la dificultad en aprendizaje y encontró en la paciencia el camino hacia la consolidación. El atacante ecuatoriano es pretendido por clubes de España y de la Premier League por lo que no se descarta un cambio de aires y su arribo a la élite del fútbol europeo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatoriano Cristhoper Zambrano marca en la victoria de Al-Taawon ante Al Kholood

Nilson Angulo, del desarraigo al despegue: en entrevista con medio belga afirmó que la madurez lo consolidó en el Anderlecht

Claudio Spinelli, clave en el título de Independiente del Valle en la LigaPro 2025, atrae interés de Talleres de Córdoba

Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico

Colombia: combates entre disidencias y ELN dejan 250 desplazados en Catatumbo en plena Navidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatoriano Cristhoper Zambrano marca en la victoria de Al-Taawon ante Al Kholood

Nilson Angulo, del desarraigo al despegue: en entrevista con medio belga afirmó que la madurez lo consolidó en el Anderlecht

Claudio Spinelli, clave en el título de Independiente del Valle en la LigaPro 2025, atrae interés de Talleres de Córdoba

Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico

Colombia: combates entre disidencias y ELN dejan 250 desplazados en Catatumbo en plena Navidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatoriano Cristhoper Zambrano marca en la victoria de Al-Taawon ante Al Kholood

Claudio Spinelli, clave en el título de Independiente del Valle en la LigaPro 2025, atrae interés de Talleres de Córdoba

Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico

Colombia: combates entre disidencias y ELN dejan 250 desplazados en Catatumbo en plena Navidad

Esto dice Agrocalidad sobre el consumo de banano ante las posibles afectaciones del hongo Fusarium E4T en musáceas en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO