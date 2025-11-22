Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

Una niña, de seis años de edad, falleció el reciente jueves en Valencia, España, horas después de ser sometida a una extracción de dientes de leche y empastes con sedación en la clínica dental privada.

Su muerte se dio en el Hospital de la Ribera de Alzira, tras entrar en parada cardiorrespiratoria, se informó.

El Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alzira, Valencia, está investigando el caso de oficio. No hay denuncia formal de sus padres.

La niña fue sedada para la extracción dental

Según fuentes cercanas al caso, la menor estuvo unas cuatro horas en la clínica dental, donde recibió anestesia vía intravenosa antes de la intervención.

Al volver a casa, la menor presentó malestar general y síntomas de somnolencia. Luego, sus dolencias empeoraron, lo que obligó a los padres a trasladarla al hospital, donde llegó ya en parada. Pese a los intentos de reanimación médica, la pequeña no sobrevivió.

Paralelamente, otra niña de cuatro años, atendida la misma mañana en la misma clínica dental, ingresó con fiebre, vómitos y somnolencia. Tras ser estabilizada en el Hospital de la Ribera, fue trasladada en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

Versión de la clínica y líneas de investigación

La propietaria de la clínica, Mireia Vila, declaró a medios que la niña de seis años salió “perfectamente” del centro tras la intervención, que consistió en extracción de dientes de leche y empastes bajo sedación intravenosa. Afirmó que están revisando “el lote de la anestesia” y que desconocen qué pudo suceder después de abandonar las instalaciones.

La Guardia Civil ha tomado declaración a los profesionales sanitarios y ha requisado historiales clínicos y medicamentos utilizados.

El juzgado decretó el secreto de las actuaciones mientras se practica la autopsia, cuyo resultado determinará la relación entre la sedación y el fallecimiento.

Este tipo de procedimientos odontopediátricos con sedación profunda es habitual en España cuando los pacientes infantiles presentan ansiedad extrema. Se consideran de bajo riesgo si se siguen los protocolos establecidos por la Sociedad Española de Odontopediatría.

Clínica no tenía autorización para sedación

La clínica dental no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor ahora fallecida.

Así lo confirmó este sábado la Conselleria, desde la que se especificó que la autorización de esta clínica dental privada es “como clínica dental con actividad de odontología – estomatología” y que lo que sí puede es “administrar sin más autorización anestésicos locales”.