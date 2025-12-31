COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Niño de 4 años sobrevive tras caer desde un décimo piso en Brasil

Un niño de cuatro años sobrevivió a una caída desde el décimo piso de un edificio en Ribeirão Preto y permanece hospitalizado en estado estable.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Sobrevivió contra todo pronóstico: un niño cae desde un décimo piso en Brasil
Sobrevivió contra todo pronóstico: un niño cae desde un décimo piso en Brasil
Sobrevivió contra todo pronóstico: un niño cae desde un décimo piso en Brasil

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un niño de 4 años, identificado como Brenno Fernandes Girdziauckas, sobrevivió tras caer desde el décimo piso de un edificio residencial, el fin de semana, en Ribeirão Preto, Brasil.

De acuerdo con información publicada por el portal informativo g1, el menor sufrió una fractura bilateral de fémur, es decir, ambas piernas resultaron lesionadas a causa del impacto.

Hecho que asombra en Brasil

Actualmente, el niño permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, donde se encuentra estable, según el parte médico oficial difundido por el centro de salud.

El hecho generó conmoción entre los residentes del sector y en la comunidad médica, debido a que la caída fue de aproximadamente 30 metros de altura, una distancia que, en la mayoría de los casos, resulta fatal.

Cómo ocurrió la caída

Según el relato entregado por la madre del menor a las autoridades, el niño se encontraba en el baño del departamento al momento del accidente. El menor tiene trastorno del espectro autista (TEA) y no es verbal, lo que dificultó una reacción inmediata.

La mujer, profesional en psicología, indicó que estaba junto a su esposo cerca del dormitorio cuando escuchó un ruido. Al acudir al baño y no encontrar a su hijo, notó que la ventana no contaba con rejas de protección.

Al descender rápidamente al hall del edificio, encontró a su hijo consciente, pero con lesiones graves en las piernas, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia.

Impactos previos y análisis médico

Antes de tocar el suelo, el menor impactó contra una ventana del octavo piso y posteriormente contra un pasamanos ubicado en la entrada del edificio, elementos que, según especialistas, pudieron haber reducido parcialmente la fuerza del impacto.

Brenno primero impacto contra una ventana en el octavo piso. (Foto: gentileza g1).

No obstante, un médico con más de 40 años de experiencia, que no forma parte del equipo tratante, explicó que sobrevivir a una caída desde un décimo piso es un caso extraordinario. Indicó que, incluso con obstáculos intermedios, la altura sigue siendo considerable.

El especialista remarcó que, desde el punto de vista científico, se trata de un evento poco frecuente, y que aún es prematuro determinar todos los factores que influyeron en la supervivencia del menor.

Rescate inmediato y estado de salud

Tras el accidente, la hermana del niño alertó a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó rápidamente al lugar y trasladó al menor a la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas, ubicada a pocos minutos del edificio.

De acuerdo con el personal médico, la rapidez del rescate fue determinante para aumentar las probabilidades de supervivencia y reducir posibles complicaciones. El niño fue estabilizado y permanece bajo observación constante.

Investigación y posibles secuelas

Hasta el momento, los médicos señalaron que es temprano para determinar secuelas, especialmente neurológicas. Aunque no se confirmó un golpe directo en la cabeza, se evalúa la posibilidad de lesiones internas producto del impacto.

El caso fue registrado por la Policía como una caída accidental. Se ordenaron peritajes al Instituto de Criminalística de Brasil y al Instituto Médico Legal, con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Según el informe preliminar, la madre presume que el niño se trepó al lavabo para alcanzar la ventana, lo que habría provocado la caída.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niño de 4 años sobrevive tras caer desde un décimo piso en Brasil

La Policía neutralizó a dos presuntos delincuentes tras una persecución en el cantón Pasaje, provincia de El Oro

Fiscalía optimiza el acceso a la justicia con denuncias digitales sobre violencia de género para casos de violencia

Fincas, caletas y avionetas: el corredor del narcotráfico que reaparece en Manabí

Asesinan a un hombre durante la madrugada en el sector La Revancha de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niño de 4 años sobrevive tras caer desde un décimo piso en Brasil

La Policía neutralizó a dos presuntos delincuentes tras una persecución en el cantón Pasaje, provincia de El Oro

Fiscalía optimiza el acceso a la justicia con denuncias digitales sobre violencia de género para casos de violencia

Fincas, caletas y avionetas: el corredor del narcotráfico que reaparece en Manabí

Asesinan a un hombre durante la madrugada en el sector La Revancha de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Policía neutralizó a dos presuntos delincuentes tras una persecución en el cantón Pasaje, provincia de El Oro

Fiscalía optimiza el acceso a la justicia con denuncias digitales sobre violencia de género para casos de violencia

Fincas, caletas y avionetas: el corredor del narcotráfico que reaparece en Manabí

Asesinan a un hombre durante la madrugada en el sector La Revancha de Manta

Helen Arteaga, nacida en Ecuador, asumirá la Vicealcaldía de Salud de Nueva York

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO