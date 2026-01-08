“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

La temporada 2026 de LigaPro comienza a tomar forma con el inicio de pretemporada en los clubes del fútbol ecuatoriano, pero falta una definición. Se trata del cupo que quedó vacante tras el descenso de El Nacional por la resta de puntos por incumplimientos económicos del elenco ‘militar’ en la administración de Marco Pazos.

Luego de la pérdida de categoría de Técnico Universitario y Vinotinto también cayeron en desgracia los ‘Puros Criollos’. Los tres pasaron a la Serie ‘B’. Ahora se generó una disputa por el puesto vacante que dejó El Nacional ya que, al solo descender dos clubes por temporada, la tercera silla vacía quedó sin dueño.

Dos clubes quieren sentarse en ella para la temporada 2026 de LigaPro: Técnico Universitario y 9 de Octubre.

Esto aducen ambas partes

Los ambateños aseguran que el lugar les corresponde por haber estado en la LigaPro Serie A pues el último lugar de la tabla lo ocuparían los quiteños al perder puntos. Esto haría que en lugar de colocarse en el puesto 15 pasen al 14, y con ellos se mantendrían en la serie de privilegio.

El presidente de la Asociación de Fútbol de Tungurahua, José Cevallos, argumentó en diciembre pasado a Radio Centro que “no hay forma de que Técnico Universitario descienda a la Serie B”. “Francisco Egas (presidente de FEF) me indicó que se evaluará cuándo se convoca al Comité Ejecutivo y poder dar la resolución”, afirmó.

Por su parte, 9 de Octubre hizo un pedido formal el año pasado. En este pedían ser adjudicados al cupo de El Nacional para la LigaPro 2026. El club argumentó su pedido en un artículo de un reglamento de la FEF. Este cuerpo normativo reseña que “en caso de que una categoría quedara con inferior número de participantes por un descenso por sanción, se determinará el ascenso de la categoría inmediata inferior, del número de clubes necesarios para completar los cupos determinados en el reglamento de la correspondiente competición”. También citó reglamentación FIFA y TAS.

Lo que dijo el presidente de LigaPro

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro afirmó que recibe varios llamados de periodistas sobre cómo avanza el asunto. Algo que ni él mismo sabe. “Incluso los equipos involucrados a preguntar sobre la decisión de quién jugará en la Serie A el 2026, si Técnico Universitario o 9 de Octubre”, empezó diciendo.

Luego, el principal del organismo afirmó que no depende de ellos decidir además de desconocer la decisión. “Estamos atados de manos y sobretodo preocupados porque no podemos armar el fixture de la LigaEcuabet sin esa información. Ojalá ya hayan regresado a trabajar”, recalcó.

Loor se refiere a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entidad que deberá decidir el futuro del cupo de El Nacional.

Me llaman periodistas e incluso los equipos involucrados a preguntar sobre la decisión de quien jugará en la Serie A el 2026, si Técnico Universitario o 9 de Octubre. No depende de nosotros y no sabemos que se va a decidir. Estamos atados de manos y sobretodo preocupados porque… — Miguel Angel Loor (@miguelloor) January 8, 2026

El año pasado el director regional de LigaPro, Diego Castro, mencionó en Mach Deportes que de acuerdo con el reglamento, el cupo sería de Técnico Universitario. A decir de Castro, los ‘militares’ se ubicaría en el último lugar de la tabla. Con esto, Vinotinto sería el penúltimo y el rojo último, lo que acomodaría a Técnico en el puesto 14, plaza de no descenso. Así, se espera que la FEF decida en estos días qué club ocupará la silla vacía.