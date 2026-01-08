COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Sin categoría

“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

Tras el descenso de los 'Puros Criollos' por la resta de punto ante incumplimientos económicos, poco se sabe de qué entidad estará en la Serie 'A' 2026.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La temporada 2026 de LigaPro comienza a tomar forma con el inicio de pretemporada en los clubes del fútbol ecuatoriano, pero falta una definición. Se trata del cupo que quedó vacante tras el descenso de El Nacional por la resta de puntos por incumplimientos económicos del elenco ‘militar’ en la administración de Marco Pazos.

Luego de la pérdida de categoría de Técnico Universitario y Vinotinto también cayeron en desgracia los ‘Puros Criollos’. Los tres pasaron a la Serie ‘B’. Ahora se generó una disputa por el puesto vacante que dejó El Nacional ya que, al solo descender dos clubes por temporada, la tercera silla vacía quedó sin dueño.

Dos clubes quieren sentarse en ella para la temporada 2026 de LigaPro: Técnico Universitario y 9 de Octubre.

Esto aducen ambas partes

Los ambateños aseguran que el lugar les corresponde por haber estado en la LigaPro Serie A pues el último lugar de la tabla lo ocuparían los quiteños al perder puntos. Esto haría que en lugar de colocarse en el puesto 15 pasen al 14, y con ellos se mantendrían en la serie de privilegio.

El presidente de la Asociación de Fútbol de Tungurahua, José Cevallos, argumentó en diciembre pasado a Radio Centro que “no hay forma de que Técnico Universitario descienda a la Serie B”. “Francisco Egas (presidente de FEF) me indicó que se evaluará cuándo se convoca al Comité Ejecutivo y poder dar la resolución”, afirmó.

Por su parte, 9 de Octubre hizo un pedido formal el año pasado. En este pedían ser adjudicados al cupo de El Nacional para la LigaPro 2026. El club argumentó su pedido en un artículo de un reglamento de la FEF. Este cuerpo normativo reseña que “en caso de que una categoría quedara con inferior número de participantes por un descenso por sanción, se determinará el ascenso de la categoría inmediata inferior, del número de clubes necesarios para completar los cupos determinados en el reglamento de la correspondiente competición”. También citó reglamentación FIFA y TAS.

Lo que dijo el presidente de LigaPro

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro afirmó que recibe varios llamados de periodistas sobre cómo avanza el asunto. Algo que ni él mismo sabe. “Incluso los equipos involucrados a preguntar sobre la decisión de quién jugará en la Serie A el 2026, si Técnico Universitario o 9 de Octubre”, empezó diciendo.

Luego, el principal del organismo afirmó que no depende de ellos decidir además de desconocer la decisión. “Estamos atados de manos y sobretodo preocupados porque no podemos armar el fixture de la LigaEcuabet sin esa información. Ojalá ya hayan regresado a trabajar”, recalcó.

Loor se refiere a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entidad que deberá decidir el futuro del cupo de El Nacional.

El año pasado el director regional de LigaPro, Diego Castro, mencionó en Mach Deportes que de acuerdo con el reglamento, el cupo sería de Técnico Universitario. A decir de Castro, los ‘militares’ se ubicaría en el último lugar de la tabla. Con esto, Vinotinto sería el penúltimo y el rojo último, lo que acomodaría a Técnico en el puesto 14, plaza de no descenso. Así, se espera que la FEF decida en estos días qué club ocupará la silla vacía.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

“No depende de nosotros”, dice Miguel Ángel Loor, sobre qué club ocupará el espacio de El Nacional en LigaPro 2026

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

Sebastián Hoeneß elogia las cualidades de Jeremy Arévalo en el VfB Stuttgart

Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

CAL da paso al juicio político contra Mario Godoy y envía el pedido a análisis técnico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO