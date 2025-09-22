«No hay ningún aval científico» que asocie el uso del paracetamol al autismo, como dice Donald Trump

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, recordó que «no hay ningún aval científico» que certifique que existe una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé, como anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su intervención en ‘Directo al Grano’ de TVE, García señaló que tampoco hay evidencia que vincule este trastorno con las vacunas. «No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros», añadió.

Donald Trump y sus dichos sobre el autismo

Este lunes, Trump instó a las embarazadas a evitar el medicamento Tylenol, que contiene paracetamol, como medida preventiva ante el auge del autismo. “Tomar Tylenol no es bueno. Por esta razón, recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario. Esto es, por ejemplo, en casos de fiebre extremadamente alta que sientan que no pueden soportar”, dijo en conferencia de prensa.

Ante ello, García indicó que el presidente de Estados Unidos «ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia», y, en lo que respecta a este anuncio, señaló que «es grave y es irresponsable», además de «muy poco consciente de la repercusión que tiene en las personas y en su salud».

«La comunidad científica yo creo que está aterrada», afirmó García, quien recordó que Trump suele hacer afirmaciones no avaladas por la ciencia. Como ejemplo recordó cuando defendía las inyecciones de lejía y tomar el sol como remedios contra la COVID-19.

«Esto es gravísimo y es además, dicho desde el lugar del presidente de Estados Unidos, todavía más grave y más irresponsable. Pero tiene que ver con una falta de confianza en las instituciones, falta de confianza en la ciencia, falta de confianza en el Sistema Nacional de Salud», explicó. Además, lamentó que este anuncio pueda «arrastrar» a las embarazadas a tener miedo a tomar paracetamol.

«No hay pruebas sólidas», dice otra experta

La profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido), Monique Botha, aseguró que no existe ningún efecto causal del paracetamol en el autismo, y defiende que muchos estudios refutan dicha correlación.

«El más importante fue un estudio sueco de 2,4 millones de nacimientos (1995-2019) publicado en 2024. Este utilizó datos reales de hermanos y no encontró ninguna relación entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, el déficit de atención e hiperactividad (TDAH)o la discapacidad intelectual posteriores», explicó la especialista en unas declaraciones a SMC España.

«No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación«, resaltad la experta.

¿Qué es el autismo?

El autismo, o trastorno del espectro autista (TEA), es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se manifiesta de manera diversa, con síntomas que pueden incluir dificultades para interpretar lenguaje no verbal, intereses restringidos o patrones repetitivos.

Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a aproximadamente 1 de cada 100 niños a nivel global. El diagnóstico, que suele realizarse antes de los 3 años, se basa en observación y evaluación por especialistas.

No tiene cura, pero terapias como la intervención conductual y el apoyo educativo mejoran la calidad de vida. La aceptación y comprensión son clave para su inclusión.