COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

“No los conozco”, la polémica frase del técnico de Curazao sobre Ecuador que acompañó con “un debido respeto”

Dick Advocaat, técnico de Curazao, dejó una frase inesperada tras el sorteo del Mundial 2026 y encendió el debate sobre el duelo que sostendrá su debutante selección ante Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

“No los conozco”. La frase de Dick Advocaat recorrió el mundo minutos después del sorteo del Mundial 2026. El técnico de Curazao sorprendió al admitir en zona mixta que no sabe nada de la selección ecuatoriana, pese a que se medirán en la fase de grupos.

El neerlandés fue aún más lejos. “No puedo decir cómo juega Ecuador, no conozco a ningún jugador. A partir de ahora tengo que averiguarlo”, expresó con naturalidad. La respuesta generó asombro en periodistas y analistas. No es habitual que un seleccionador revele tan abierto desconocimiento de un rival mundialista.

Advocaat explicó que su plan consiste en estudiar amistosos y seguir el rendimiento ecuatoriano durante los próximos meses. Señaló que su cuerpo técnico organizará un monitoreo exhaustivo. “Tenemos seis meses para analizar. Imagino que ellos harán lo mismo”, dijo.

Curazao viene en buen momento

Curazao será el segundo rival de Ecuador en el Grupo E, después del debut ante Costa de Marfil. Ese encuentro puede definir el futuro inmediato y la Tri está obligada a sumar allí.

Beccacece reconoce que, en teoría, los caribeños representan el rival más accesible. Sin embargo, su crecimiento reciente obliga a tomar con cautela cualquier pronóstico. Curazao llega por primera vez a un Mundial, impulsado por una campaña invicta en Eliminatorias CONCACAF.

La isla de 147.000 habitantes vive un momento histórico. Logró su primera clasificación y se convirtió en la nación más pequeña en llegar a la Copa del Mundo, un hito que celebró su región.

Bajo el mando de Advocaat, ‘La Ola Azul’ ganó solidez y orden. El entrenador asumió en 2024 y consolidó un grupo competitivo que aseguró uno de los cupos directos junto a Panamá y Haití, una consistencia que marcó su proceso.

Nos ven como fuertes

El técnico marfileño Emerse Faé, quien también analizó el grupo, calificó el debut ante Ecuador como “muy difícil” y determinante. Considera que ambas selecciones comparten intensidad y velocidad. Cree que nadie parte con una ventaja clara.

Curazao pertenece a la Federación de Fútbol local, heredera de las antiguas Antillas Neerlandesas. Su historia reciente refleja un ascenso sostenido desde 2011, cuando disputó su primer partido como nación independiente. Ganó la Copa del Caribe en 2017 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Oro en 2019.

El plantel combina jugadores europeos y talentos de la isla. Eloy Room y Trevor Doornbusch destacan en el arco. Juriën Gaari y Sherel Floranus brindan firmeza defensiva. En el mediocampo, los hermanos Leandro y Juninho Bacuna aportan jerarquía y conducción. Kenji Gorré, Gervane Kastaneer y el goleador Rangelo Janga completan un ataque dinámico y efectivo.

El camino al Mundial incluyó victorias sobre Santa Lucía, Haití y Jamaica. En 2025, Curazao compitió en la Copa Oro y mostró carácter. Además, goleó a Santa Lucía en la Liga de Naciones, un reflejo de su evolución. Ahora, la selección caribeña se prepara para su debut absoluto en la Copa del Mundo. Tendrá un desafío enorme ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Su historia reciente demuestra que ya no teme a nada.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No los conozco”, la polémica frase del técnico de Curazao sobre Ecuador que acompañó con “un debido respeto”

Reventa de juguetes Tuti aparece en redes tras la venta limitada en tiendas

Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil advierte sobre Ecuador: “Será tan difícil como Alemania”

Intentó salvar a su primo de un asalto y lo mataron: el crimen ha conmocionado a la parroquia Colón, en Portoviejo

Sebastián Beccacece confía en Ecuador: “Este grupo es una oportunidad para hacer historia en el Mundial 2026”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No los conozco”, la polémica frase del técnico de Curazao sobre Ecuador que acompañó con “un debido respeto”

Reventa de juguetes Tuti aparece en redes tras la venta limitada en tiendas

Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil advierte sobre Ecuador: “Será tan difícil como Alemania”

Intentó salvar a su primo de un asalto y lo mataron: el crimen ha conmocionado a la parroquia Colón, en Portoviejo

Sebastián Beccacece confía en Ecuador: “Este grupo es una oportunidad para hacer historia en el Mundial 2026”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reventa de juguetes Tuti aparece en redes tras la venta limitada en tiendas

Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil advierte sobre Ecuador: “Será tan difícil como Alemania”

Intentó salvar a su primo de un asalto y lo mataron: el crimen ha conmocionado a la parroquia Colón, en Portoviejo

Sebastián Beccacece confía en Ecuador: “Este grupo es una oportunidad para hacer historia en el Mundial 2026”

Dos hombres fueron asesinados en ataque armado en el sector Los Eléctricos de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO