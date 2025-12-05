“No los conozco”, la polémica frase del técnico de Curazao sobre Ecuador que acompañó con “un debido respeto”

“No los conozco”. La frase de Dick Advocaat recorrió el mundo minutos después del sorteo del Mundial 2026. El técnico de Curazao sorprendió al admitir en zona mixta que no sabe nada de la selección ecuatoriana, pese a que se medirán en la fase de grupos.

El neerlandés fue aún más lejos. “No puedo decir cómo juega Ecuador, no conozco a ningún jugador. A partir de ahora tengo que averiguarlo”, expresó con naturalidad. La respuesta generó asombro en periodistas y analistas. No es habitual que un seleccionador revele tan abierto desconocimiento de un rival mundialista.

Advocaat explicó que su plan consiste en estudiar amistosos y seguir el rendimiento ecuatoriano durante los próximos meses. Señaló que su cuerpo técnico organizará un monitoreo exhaustivo. “Tenemos seis meses para analizar. Imagino que ellos harán lo mismo”, dijo.

Curazao viene en buen momento

Curazao será el segundo rival de Ecuador en el Grupo E, después del debut ante Costa de Marfil. Ese encuentro puede definir el futuro inmediato y la Tri está obligada a sumar allí.

Beccacece reconoce que, en teoría, los caribeños representan el rival más accesible. Sin embargo, su crecimiento reciente obliga a tomar con cautela cualquier pronóstico. Curazao llega por primera vez a un Mundial, impulsado por una campaña invicta en Eliminatorias CONCACAF.

La isla de 147.000 habitantes vive un momento histórico. Logró su primera clasificación y se convirtió en la nación más pequeña en llegar a la Copa del Mundo, un hito que celebró su región.

Bajo el mando de Advocaat, ‘La Ola Azul’ ganó solidez y orden. El entrenador asumió en 2024 y consolidó un grupo competitivo que aseguró uno de los cupos directos junto a Panamá y Haití, una consistencia que marcó su proceso.

Nos ven como fuertes

El técnico marfileño Emerse Faé, quien también analizó el grupo, calificó el debut ante Ecuador como “muy difícil” y determinante. Considera que ambas selecciones comparten intensidad y velocidad. Cree que nadie parte con una ventaja clara.

Curazao pertenece a la Federación de Fútbol local, heredera de las antiguas Antillas Neerlandesas. Su historia reciente refleja un ascenso sostenido desde 2011, cuando disputó su primer partido como nación independiente. Ganó la Copa del Caribe en 2017 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Oro en 2019.

El plantel combina jugadores europeos y talentos de la isla. Eloy Room y Trevor Doornbusch destacan en el arco. Juriën Gaari y Sherel Floranus brindan firmeza defensiva. En el mediocampo, los hermanos Leandro y Juninho Bacuna aportan jerarquía y conducción. Kenji Gorré, Gervane Kastaneer y el goleador Rangelo Janga completan un ataque dinámico y efectivo.

El camino al Mundial incluyó victorias sobre Santa Lucía, Haití y Jamaica. En 2025, Curazao compitió en la Copa Oro y mostró carácter. Además, goleó a Santa Lucía en la Liga de Naciones, un reflejo de su evolución. Ahora, la selección caribeña se prepara para su debut absoluto en la Copa del Mundo. Tendrá un desafío enorme ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Su historia reciente demuestra que ya no teme a nada.