¡No paran los sicariatos en Manta! Dos hombres fueron asesinados a tiros en el barrio Amazonas

Dos hombres fueron asesinados en el barrio Amazonas en el cantón Manta, provincia de Manabí. Eran aproximadamente las 9h30 de este jueves 2 de octubre cuando dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta hasta la calle 323 de mencionado sector a un local donde funciona una zapatería.

Uno de los asesinos se bajó, ingresó al local y disparó contra las dos personas que estaban en el sitio, según las versiones conocidas en el lugar. De acuerdo con los hechos, el dueño del local y el ayudante, resultaron como víctimas de esta nueva arremetida de sicarios. Hasta las 11h00 de este jueves los hombres no estaban identificadas.

Sin rastro de los responsables de los asesinados

Luego de eso, los criminales huyeron del sitio en la motocicleta en que se movilizaban con rumbo incierto. Apenas ocurrido el hecho, los vecinos llamaron a la Policía que llegó al sitio e iniciaron los protocolos para el levantamiento de los cuerpos de los asesinados.

En el sitio se vivieron momentos de dolor entre los familiares de las víctimas. Erickson Ron, capitán de la Policía de Manta, manifestó que del lugar se levantaron aproximadamente diez casquillos de un arma calibre nueve milímetros. Ron confirmó que uno de los sicarios entró hasta el local y disparó contra las víctimas.

Agentes de Criminalística y Dinased de la Policía llegaron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y empezar las investigaciones del caso.

Otro asesinato iniciado el día

Temprano por la mañana resultaron asesinados dos personas. Se trató de una pareja de esposos en el barrio Circunvalación del puerto manabita. De acuerdo con versiones preliminares, sujetos disfrazados de policías llegaron al domicilio de las víctimas y le propinaron una ráfaga de tiros que les quitaron la vida. Los verdugos simularon un allanamiento para no truncar su cometido tras la alerta de los vecinos.

Producto de este ataque armado un menor de edad quedó herido y sería hijo de las víctimas. Aquello no es confirmado hasta el momento. Agentes de la Policía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso.

Octubre lleva ya 9 muertes violentas en el distrito Manta, tras cerrar septiembre con 52 asesinatos. Esta jurisdicción que también incluye a los cantones Montecristi y Jaramijó suma ya 397asesinatos este 2025, superando los 331 de todo el año 2024.