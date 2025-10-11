No pudo escapar de sus sicarios: Hombre es asesinado en la parroquia Riochico de Portoviejo

Un nuevo ataque armado causó conmoción la noche de ayer, viernes 10 de octubre de 2025, en el cantón Portoviejo, precisamente en la parroquia Riochico.

Pasadas las 22h00, en esa zona rural de la capital manabita fue asesinado un hombre, identificado como José Luis Quiroz.

Víctima de sicariato en Portoviejo intentó escapar

Cámaras de seguridad captaron el hecho de sangre. En una grabación se ve a dos hombres a bordo de un motocicleta, transitar de forma sospechosa.

Luego, se escuchan varios disparos, mientras un hombre con camiseta blanca corre. Detrás de él va su verdugo, quien no se rinde hasta que propinarle varios impactos de bala.

https://www.eldiario.ec/seguridad/a-stalin-minda-conocido-como-arropate-lo-asesinaron-la-tarde-de-este-viernes-10-de-octubre-en-la-ciudadela-san-alejo-de-portoviejo-10102025/

Quiroz quedó tirado en una vereda, agonizando, sin que nadie pudiera auxiliarlo. Mientras que los sicarios se dieron a la fuga rápidamente, dejando abandonado un casco de motociclista.

Investigan nuevo caso de sicariato

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Dinased de la Policía, para realizar las primeras tareas investigativas. Además, se ordenó el trasladado del cadáver al Centro Forense de Portoviejo.

Testigos del suceso indicaron que Quiroz era dueño de una sala de billas. Sin embargo, no se conocieron más detalles sobre sus actividades y posibles detonantes de su asesinato.

Cabe mencionar que el crimen se dio a escasos metros de unos juegos mecánicos instalados en la parroquia, como parte de las fiestas de Independencia de Portoviejo.

La ola de violencia va en aumenta en Portoviejo

Portoviejo se ha convertido en uno de los cantones más violentos de Manabí, junto a Manta. Prueba de ello es que antes del crimen de Quiroz se dio otro ataque sicario en la ciudadela San Alejo, también de la capital manabita. Allí fue asesinado Stalin Minda, conocido como “Arrópate”.

El crimen, perpetrado por dos sujetos en motocicleta, ocurrió en plena vía pública, generando conmoción entre los moradores del sector. Según información preliminar de la Policía Nacional, los atacantes interceptaron a Minda y le dispararon a quemarropa. Las detonaciones alertaron a los residentes, quienes contactaron al ECU-911 para reportar el incidente.

A nivel nacional, Ecuador superó los 6.449 asesinatos en agosto pasado, un 47% más que 2024, con Guayas (2.833) y Manabí como focos.

El presidente Daniel Noboa declaró «conflicto armado interno», militarizando zonas, pero extorsiones, secuestros y reclutamiento infantil persisten, generando migración masiva y duelo colectivo. De acuerdo a las autoridades, el narcotráfico y la guerra entre bandas como Los Choneros y Los Lobos impulsan los índices de violencia.

Expertos urgen soluciones institucionales para romper el ciclo de terror en esta nación estratégica para el tráfico de drogas. (13).