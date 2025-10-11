COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

No pudo escapar de sus sicarios: Hombre es asesinado en la parroquia Riochico de Portoviejo

José Luis Quiroz fue asesinado anoche en una parroquia rural de Portoviejo, horas después de un sicariato en San Alejo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
José Luis Quiroz fue asesinado anoche en una parroquia rural de Portoviejo, horas después de un sicariato en San Alejo.
José Luis Quiroz quedó sin vida en una vereda.
José Luis Quiroz fue asesinado anoche en una parroquia rural de Portoviejo, horas después de un sicariato en San Alejo.
José Luis Quiroz quedó sin vida en una vereda.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Un nuevo ataque armado causó conmoción la noche de ayer, viernes 10 de octubre de 2025, en el cantón Portoviejo, precisamente en la parroquia Riochico.

Pasadas las 22h00, en esa zona rural de la capital manabita fue asesinado un hombre, identificado como José Luis Quiroz.

Víctima de sicariato en Portoviejo intentó escapar

Cámaras de seguridad captaron el hecho de sangre. En una grabación se ve a dos hombres a bordo de un motocicleta, transitar de forma sospechosa.

Luego, se escuchan varios disparos, mientras un hombre con camiseta blanca corre. Detrás de él va su verdugo, quien no se rinde hasta que propinarle varios impactos de bala.

https://www.eldiario.ec/seguridad/a-stalin-minda-conocido-como-arropate-lo-asesinaron-la-tarde-de-este-viernes-10-de-octubre-en-la-ciudadela-san-alejo-de-portoviejo-10102025/

Quiroz quedó tirado en una vereda, agonizando, sin que nadie pudiera auxiliarlo. Mientras que los sicarios se dieron a la fuga rápidamente, dejando abandonado un casco de motociclista.

Investigan nuevo caso de sicariato

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Dinased de la Policía, para realizar las primeras tareas investigativas. Además, se ordenó el trasladado del cadáver al Centro Forense de Portoviejo.

Testigos del suceso indicaron que Quiroz era dueño de una sala de billas. Sin embargo, no se conocieron más detalles sobre sus actividades y posibles detonantes de su asesinato.

Cabe mencionar que el crimen se dio a escasos metros de unos juegos mecánicos instalados en la parroquia, como parte de las fiestas de Independencia de Portoviejo.

La ola de violencia va en aumenta en Portoviejo

Portoviejo se ha convertido en uno de los cantones más violentos de Manabí, junto a Manta. Prueba de ello es que antes del crimen de Quiroz se dio otro ataque sicario en la ciudadela San Alejo, también de la capital manabita. Allí fue asesinado Stalin Minda, conocido como “Arrópate”.

El crimen, perpetrado por dos sujetos en motocicleta, ocurrió en plena vía pública, generando conmoción entre los moradores del sector. Según información preliminar de la Policía Nacional, los atacantes interceptaron a Minda y le dispararon a quemarropa. Las detonaciones alertaron a los residentes, quienes contactaron al ECU-911 para reportar el incidente.

A nivel nacional, Ecuador superó los 6.449 asesinatos en agosto pasado, un 47% más que 2024, con Guayas (2.833) y Manabí como focos.

El presidente Daniel Noboa declaró «conflicto armado interno», militarizando zonas, pero extorsiones, secuestros y reclutamiento infantil persisten, generando migración masiva y duelo colectivo. De acuerdo a las autoridades, el narcotráfico y la guerra entre bandas como Los Choneros y Los Lobos impulsan los índices de violencia.

Expertos urgen soluciones institucionales para romper el ciclo de terror en esta nación estratégica para el tráfico de drogas. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo lograr las papas fritas perfectas: crujientes por fuera, suaves por dentro

No pudo escapar de sus sicarios: Hombre es asesinado en la parroquia Riochico de Portoviejo

Donald Trump confirma que viajará a Israel y Egipto tras inicial acuerdo de paz en Gaza

El ecuatoriano Richard Carapaz abandona el Giro de Lombardía tras sufrir fuerte caída

Asesinan a ‘Becky G’, mujer transexual, tras negarse a pagar ‘vacunas’

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo lograr las papas fritas perfectas: crujientes por fuera, suaves por dentro

No pudo escapar de sus sicarios: Hombre es asesinado en la parroquia Riochico de Portoviejo

Donald Trump confirma que viajará a Israel y Egipto tras inicial acuerdo de paz en Gaza

El ecuatoriano Richard Carapaz abandona el Giro de Lombardía tras sufrir fuerte caída

Asesinan a ‘Becky G’, mujer transexual, tras negarse a pagar ‘vacunas’

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo lograr las papas fritas perfectas: crujientes por fuera, suaves por dentro

Donald Trump confirma que viajará a Israel y Egipto tras inicial acuerdo de paz en Gaza

El ecuatoriano Richard Carapaz abandona el Giro de Lombardía tras sufrir fuerte caída

Asesinan a ‘Becky G’, mujer transexual, tras negarse a pagar ‘vacunas’

Las autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO