¡No pudo escapar!: Hombre muere baleado en la vía Portoviejo-Santa Ana

Un nuevo ataque sicario causó alarma en el cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí. El hecho de sangre se dio la tarde de este viernes, 7 de noviembre de 2025, en la vía que conduce a Santa Ana.

Una nueva víctima de la violencia en Portoviejo

Aproximadamente a las 16h20, sicarios a bordo de una moto llegaron hasta el sitio El Limón y abrieron fuego contra un hombre que laboraba en un taller.

La víctima intentó escapar internándose entre los montes de un predio. Sin embargo, fue alcanzado por los sicarios.

El sujeto recibió varios impactos de bala, muriendo al instante. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, mientras que sus verdugos se dieron a la fuga sin dejar rastro.

En medio de la alarma generada, los vecinos dieron aviso al ECU 911.

La Policía investiga este nuevo crimen

Al lugar llegaron agentes de Criminalística y Dinased de la Policía para realizar las investigaciones de este nuevo hecho violento en Portoviejo.

En el sitio se vivieron momentos de dolor ante la pérdida de una vida más. Mientras que las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al Centro Forense de Portoviejo.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se confirmó la identidad del hombre asesinado.

Portoviejo vive una ola de violencia

Este asesinato se suma a los hechos violentos registrados durante los últimos días en la capital manabita. La noche de ayer, aproximadamente a las 21h30, sicarios asesinaron a un hombre en un callejón de la parroquia Picoazá.

Moradores del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus viviendas, hallaron al sujeto tendido en el suelo, sin signos vitales.

Tras el ataque, unidades del Servicio de Investigación de Delitos Violentos (Dinased) y del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) acordonaron el sitio. El objetivo fue evitar la alteración de la escena y facilitar la recolección de pruebas que permitan identificar a los posibles implicados.

Un doloroso octubre terminó

En octubre se reportaron diversos asesinatos, casi a diario, en Portoviejo. Según las cifras, se trata de uno de los cantones más violentos de Manabí.

Uno de los casos más dolorosos ocurrió la noche del martes 28 de octubre en el reasentamiento San Alejo, ubicado en la avenida del Ejército. Hasta este sector llegaron hombres armados y descargaron una ráfaga de disparos contra una vivienda donde se celebraba una fiesta infantil.

A causa de este ataque dos personas quedaron heridas y otras dos fallecieron; entre las víctimas mortales estuvo un niño de apenas dos años de edad, a quien habían llevado a la fiesta. (13).