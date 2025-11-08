¡No resistió las heridas!: Murió el hombre baleado en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi

Freddy Santillán, el hombre que fue baleado esta tarde en la parroquia Leonidas Proaño, del cantón Montecristi, no logró sobrevivir. Sus graves heridas le terminaron arrebatando la vida, en el hospital del IESS, en la ciudad de Manta.
Su deceso fue confirmado pasadas las 19h00. Según se informó, los galenos de la casa de salud le brindaron atención rápidamente, pero no pudieron evitar su muerte.
Ahora, las autoridades policiales alistan el trasladado del cadáver al Centro Forense de Manta, donde se le realizará la autopsia de ley.
Lo balearon en el cantón Montecristi
Santillán resultó herido en un ataque armado registrado la tarde de este viernes, 7 de noviembre de 2025, en la parroquia Leonidas Proaño. El hecho se registró cerca de las 17h40, a pocos metros de una carpa donde se realiza un velorio.
De acuerdo con testigos, varias detonaciones se escucharon en el sector. El ciudadano quedó tendido en la calzada, mientras vecinos alertaron a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos de Montecristi.
Minutos después, paramédicos atendieron a Santillán, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, y lo trasladaron en una ambulancia hacia una casa de salud.
El ataque generó alarma entre los moradores, quienes se resguardaron en sus viviendas. En el lugar se concentraron familiares y curiosos. La policía acordonó la zona y recabó indicios balísticos.
Moradores del sector indicaron que la víctima no formaba parte del velorio y que pasaba por el sitio cuando fue interceptada por los agresores.
Alarma en el cantón por hechos violentos
Montecristi ha sido escenario de varios hechos violentos en las últimas semanas. En la mañana de este mismo viernes, la policía atendió otra alerta por disparos en los exteriores de una institución educativa del cantón. Mientras que en la madrugada, un desconocido disparó contra la sede de la Fiscalía en el cantón.
La noche de ayer, jueves 6 de noviembre de 2025, sicarios asesinaron a un hombre identificado como Marcelo Adrián Choez Mendoza, de 33 años. El hecho también se dio en la parroquia Leonidas Proaño, originando una persecución policial.
Durante la operación, uno de los sicarios abrió fuego contra los uniformados. El enfrentamiento culminó en el barrio Los Ceibos, cerca de la vía Manta-Montecristi, en el sector de La Molinera. Allí, murió Diego Rodríguez tras recibir impactos de bala.
Ola de violencia en Ecuador
Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes en 2025, con 4.619 homicidios registrados en el primer semestre, el período más letal de su historia reciente.
Días atrás, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en zonas críticas, suspendiendo garantías para intensificar operativos contra el crimen organizado.
En la actualidad, a Guayas y Manabí se las considerada las provincias más violentas, con sicariatos casi a diario. Así como crímenes múltiples que tienen en zozobra a la población. (13).