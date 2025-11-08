¡No resistió las heridas!: Murió el hombre baleado en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi

Freddy Santillán, el hombre que fue baleado esta tarde en la parroquia Leonidas Proaño, del cantón Montecristi, no logró sobrevivir. Sus graves heridas le terminaron arrebatando la vida, en el hospital del IESS, en la ciudad de Manta.

Su deceso fue confirmado pasadas las 19h00. Según se informó, los galenos de la casa de salud le brindaron atención rápidamente, pero no pudieron evitar su muerte.

Ahora, las autoridades policiales alistan el trasladado del cadáver al Centro Forense de Manta, donde se le realizará la autopsia de ley.

Lo balearon en el cantón Montecristi

Santillán resultó herido en un ataque armado registrado la tarde de este viernes, 7 de noviembre de 2025, en la parroquia Leonidas Proaño. El hecho se registró cerca de las 17h40, a pocos metros de una carpa donde se realiza un velorio.

De acuerdo con testigos, varias detonaciones se escucharon en el sector. El ciudadano quedó tendido en la calzada, mientras vecinos alertaron a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos de Montecristi.