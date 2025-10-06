COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Novedades

«No tenía VIH»: Emilio Sueños, presentador de farándula, murió por exceso de testosterona

La muerte de Emilio Sueños causó sorpresa en la farándula nacional. Una de sus amigas más cercanas pone fin a las especulaciones en torno a su fallecimiento.
La muerte del venezolano Emilio Sueños, quien se había dado a conocer en la farándula ecuatoriana como presentador, causó conmoción y muchas dudas.

Su muerte se dio a conoce el reciente domingo, 5 de octubre de 2025, tras permanecer una semana en cuidados intensivos en el Hospital del Guasmo, de Guayaquil.

¿Qué pasó con Emilio Sueños?

A través de redes sociales circularon diversas especulaciones sobre la razón del deceso del expanelista de farándula online. Ante ello, la activista trans Ivanna Melgar salió a aclarar la situación.

Melgar, quien también es muy conocida en redes sociales, confirmó que la muerte de Emilio Sueños se dio por una falla cardíaca provocada por el uso de testosterona.

De acuerdo a su versión, el venezolano se estaba aplicando esta hormona desde hace dos o tres meses, con el objetivo de verse más masculino. “De un momento a otro empezó a toser y a no poder respirar. Él me mandaba audios diciendo que no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar. En sus estados de WhatsApp ponía emoticones de enfermo y de estrés”, comentó Melgar a Extra.

Agregó que los síntomas empeoraron rápidamente, hasta que un cardiólogo descubrió que el corazón de Emilio Sueños estaba agrandado e hinchado por el exceso de testosterona.

Niega diagnóstico de enfermedad catastrófica o VIH

La activista trans explicó que el problema de su amigo se agravó porque se inyectaba la hormona en el brazo y no en los glúteos, debido a que tenía biopolímeros en esa zona. “Su organismo no resistió. El corazón no aguantó y también se le afectó un pulmón. Le hacían transfusiones de sangre, pero se le volvía agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo”, agregó Melgar.

Además, pidió respeto a la memoria de Emilio Sueños y poner fin a especulaciones. “Están publicando cosas falsas. Emilio no murió de VIH ni de ninguna enfermedad catastrófica. Murió por la testosterona. Y si así no fuera, igual merece respeto”, subrayó.

Piden ayuda para el sepelio de Emilio Sueños

El venezolano Emilio Sueños llegó a Ecuador hace seis años y soñaba con ser parte de una programa de farándula en televisión nacional. En ese camino, pudo ser panelista de varios programas en redes sociales, donde conoció a varios famosos locales.

Cabe destacar que la familia de Emilio está en Venezuela y sin opciones para arribar a Ecuador. Ante esto, la comunidad trans de Guayaquil se ha unido para darle el último adiós. “Nos vamos a reunir para ver qué decisiones tomamos, cómo pedimos ayuda. Emilio está solo acá; nosotros somos su familia”, explicó  Melgar.

Aún no se conoce el lugar donde será velado, ya que se espera la decisión de su familia. Quienes deseen colaborar con los gastos pueden comunicarse con Gaby Letamendy al 098 057 0706.

