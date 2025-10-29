Noboa desciende al quinto puesto en ranking de presidentes sudamericanos con mayor imagen positiva

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa bajó del tercer al quinto lugar en el ranking de mandatarios sudamericanos con mayor imagen positiva, según el informe mensual de octubre de 2025 de la consultora argentina CB Consultora Opinión Pública. Esta medición, realizada entre el 17 y el 22 de octubre mediante encuestas en línea a más de 11.500 ciudadanos mayores de 18 años en diez países de la región, registró para Noboa una aprobación del 42,9%, una ligera disminución respecto al mes previo. El sondeo evalúa la percepción ciudadana sobre la gestión de los líderes, con un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%.

Tendencias regionales en la aprobación presidencial

El liderazgo del ranking lo ostenta el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con un 48,8% de imagen positiva, seguido por su par argentino Javier Milei, con 45,9%, y el uruguayo Yamandú Orsi, con 45,5%. Inmediatamente por encima de Noboa se posiciona el chileno Gabriel Boric, con 43,4%.

En el extremo opuesto, los líderes con menor respaldo son el venezolano Nicolás Maduro (19,1%), el boliviano Luis Arce (19,3%) y la peruana Dina Boluarte (29,6%, ajustada por datos verificados en informes previos de la consultora).

Entre las variaciones mensuales más notables, Milei registró el mayor avance, con un incremento de +3,4 puntos porcentuales, atribuible a políticas económicas implementadas en Argentina. Por el contrario, Maduro experimentó la caída más pronunciada, de -5,2 puntos, en un contexto de tensiones políticas internas en Venezuela.

Gestión de Daniel Noboa en Ecuador

Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador en noviembre de 2023 tras elecciones anticipadas, completando el período de Guillermo Lasso hasta mayo de 2025, cuando inició su mandato pleno hasta 2029 tras ser reelegido con el 56,13% de los votos.

En marzo de 2025, Noboa ocupaba el segundo lugar en el ranking de CB Consultora con 47,5%, escalando al primero en mayo con 52,1%, gracias a medidas de seguridad que redujeron homicidios a la mitad en sus primeros 100 días, de acuerdo con reportes de El Universo y BBC. No obstante, para agosto descendió al tercer puesto, y el actual quinto lugar marca una tendencia a la baja sostenida desde entonces.

Evaluación del gabinete ecuatoriano

A nivel nacional, el sondeo de CB Consultora también midió la imagen de los ministros ecuatorianos. La canciller Gabriela Sommerfeld lidera con 44,4% de aprobación, seguida por el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo (42,7%) y el de Interior John Reimberg (41,9%). Estos datos destacan el rol de la diplomacia y la seguridad en la percepción pública, áreas priorizadas en la agenda gubernamental.

En contraste, los funcionarios con menor respaldo son el ministro de Agricultura y Ganadería Danilo Palacios Márquez (20,8%), el de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Roberto Kury (21,3%) y el de Salud Pública Jimmy Martin Delgado (22,5%).

Las variaciones internas muestran mejoras como la de Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, con +3,0 puntos, y retrocesos como el de Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, con -3,6 puntos.