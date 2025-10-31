COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

Noboa estima seis a nueve meses para transición de salud del IESS al MSP

El plazo iniciaría tras la consulta y requeriría una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Transición IESS-MSP en seis a nueve meses tras consulta, según Noboa. (Fotografía API)
Transición IESS-MSP en seis a nueve meses tras consulta, según Noboa. (Fotografía API)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente Daniel Noboa informó este viernes 31 de octubre que la transición para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asuma las competencias en atención médica que actualmente maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) demoraría de seis a nueve meses. La declaración se produjo en una entrevista en vivo transmitida por un medio nacional en el contexto de la consulta popular programada para el 16 de noviembre. El mandatario condicionó el proceso a la aprobación del “sí” en el referéndum, que habilitaría reformas constitucionales.

Noboa explicó que el objetivo es consolidar un único prestador de salud pública, permitiendo que el IESS se enfoque exclusivamente en pensiones. “De seis a nueve meses demoraría la transición para que el Ministerio de Salud asuma las competencias en atención médica que ahora maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, sostuvo el presidente. Agregó que el plazo iniciaría tras la consulta y requeriría una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución.

Requisitos para la transición y detección de irregularidades

El jefe de Estado identificó necesidades clave durante el periodo de seis a nueve meses: infraestructura física como hospitales y centros de salud, optimización de inventarios de medicamentos y mejoras en la gestión de citas médicas. “Se están duplicando las citas y también hemos detectado corrupción; después de la consulta harían falta de seis a nueve meses para ese proceso de transición”, expresó Noboa. 

La propuesta se alinea con antecedentes recientes. El 28 de octubre, en entrevista con Radio Centro, Noboa ya había mencionado la transferencia de competencias de salud del IESS al MSP. Datos del IESS indican que en 2025 destinará 2.180,6 millones de dólares a atención médica, frente a aportes recibidos de 1.563,5 millones, generando un déficit de 617,1 millones.

La deuda estatal acumulada con el instituto alcanza 24.233 millones de dólares hasta marzo de 2025, principalmente por el aporte del 40% a pensiones.

Sostenibilidad del IESS y panorama post-consulta

El IESS enfrenta desafíos financieros y de cobertura desde su creación en 1928, cuando inició como Caja de Jubilaciones. La incorporación de servicios de salud ocurrió entre 1930 y 1940, pero actualmente solo el 39% de la población económicamente activa está afiliada.

Durante la entrevista, Noboa minimizó impactos de una posible derrota en la consulta. Ante la pregunta sobre afectaciones a su Gobierno, respondió: “Quien perdería es el ciudadano”. Respecto al diálogo político, descartó contacto con Luisa González, excandidata presidencial, pero consideró posible con Rafael Correa: “Desde el segundo uno empezaría a insultarme, yo le contestaría y, luego, se pondría más bravo”. puntualizó. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Noboa estima seis a nueve meses para transición de salud del IESS al MSP

Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

Gobierno cancela USD 145,7 millones a Solca y clínicas dializadoras en lo que va del 2025

Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Noboa estima seis a nueve meses para transición de salud del IESS al MSP

Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

Gobierno cancela USD 145,7 millones a Solca y clínicas dializadoras en lo que va del 2025

Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

Gobierno cancela USD 145,7 millones a Solca y clínicas dializadoras en lo que va del 2025

Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

Cinco manabitas están nominadas a los premios ITV 2025: Descubre cómo votar por tu favorita

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO