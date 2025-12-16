COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Novena de Navidad día 1: la reconciliación como eje del mensaje cristiano

La Novena de Navidad inicia el 16 de diciembre con un llamado al perdón y la reconciliación, valores centrales del mensaje cristiano previo al nacimiento de Jesús.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las comunidades católicas inician cada año, del 16 al 24 de diciembre, la novena de Navidad, una práctica religiosa que reúne a familias, parroquias y grupos comunitarios en templos y hogares, con el objetivo de prepararse espiritualmente para la celebración del nacimiento de Jesús, según el calendario litúrgico cristiano.

La novena de Navidad es una tradición ampliamente extendida en países de América Latina, España y otras regiones de influencia católica, donde se realizan encuentros diarios de oración durante los nueve días previos a la Nochebuena. Esta práctica incluye lecturas bíblicas, oraciones específicas, reflexiones y cantos alusivos al nacimiento de Jesús en Belén.

El origen de la novena se remonta a antiguas prácticas de oración cristiana que establecen períodos de preparación espiritual antes de celebraciones importantes. En el caso de la Navidad, la novena se centra en la espera del nacimiento de Jesús, destacando valores como la esperanza, la reconciliación y la vida familiar.

Durante estos encuentros, los participantes suelen reunirse alrededor del pesebre o nacimiento, símbolo central de la celebración navideña cristiana. En muchos hogares, la novena se convierte en un espacio cotidiano de reunión familiar, mientras que en parroquias y comunidades se organiza de forma colectiva.

Inicio

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

1. Oración inicial

Bondadosísimo Dios de amor infinito, te damos gracias porque nos has regalado a tu Hijo, nacido humildemente en un pesebre para nuestra salvación. En esta Navidad queremos ofrecerte nuestro esfuerzo sincero por construir un mundo más justo y fraterno. Concédenos tu gracia para vivir en el amor, la verdad y la paz. Amén.

2. Oración por la familia

Señor, bendice nuestro hogar. Que en él reine la comprensión, el perdón y el amor. Acompáñanos cada día, fortalece nuestra unión y ayúdanos a educar a nuestros hijos según tu voluntad. Que nuestra familia sea reflejo de tu presencia. Amén.

3. Oración a la Virgen María

María, Madre nuestra, ponemos bajo tu cuidado a todas las familias. Ayúdanos a vivir estas fiestas unidos, con un corazón humilde y dispuesto a perdonar. Ruega por nosotros. Amén.

4. Oración a San José

San José, custodio del hogar de Nazaret, acompaña a los padres y madres en su misión. Enséñanos a vivir con responsabilidad, amor y entrega. Intercede por nuestras familias. Amén.

5. Meditación

La Navidad es tiempo de reconciliación. Dios nos invita a perdonar, a sanar heridas y a comenzar una vida nueva. Donde hay perdón, nace la paz; donde hay amor, Dios habita.

6. Oración al Niño Dios

Divino Niño Jesús, aumenta nuestra fe, enséñanos a amarnos como hermanos y a sembrar justicia y paz. Que donde estemos, nazca siempre la Navidad. Amén.

7. Gozo (se puede cantar o rezar)

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado.
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

