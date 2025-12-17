Novena de Navidad día 2: La comprensión, eje espiritual

El segundo día de la Novena de Navidad está marcado por un mensaje central: la comprensión como fundamento del amor verdadero. La jornada inicia con la oración para comenzar, agradeciendo a Dios el don de la Encarnación y renovando el compromiso de construir un mundo más justo y fraterno.
Lectura: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
1. Oración para comenzar
Lectura: Benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; te damos gracias por tan inmenso beneficio.
En retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo para que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén.
2. Padre Nuestro
Todos:
Padre nuestro que estás en el cielo…
3. Oración para la familia
Guía:
Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque Tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque Tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque Tú nos alientas. Que no haya rencor porque Tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque Tú estás con nosotros.
acia Ti en el diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor.
Haz, Señor, de nuestras vidas, que quisiste unir, una página llena de Ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que Tú anhelas; ayúdanos a educarlos y orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo y que hagamos del amor un motivo para amarte más.
Y cuando llegue el gran día de ir a tu encuentro, concédenos hallarnos unidos para siempre en Ti. Amén.
4. Oración a la Virgen María
Lectura:
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura y de verdadera vida familiar.
Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido.
Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén.
5. Oración a San José
Lectura:
Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret.
Ayuda a los padres de familia, para que sean en su hogar imagen del Padre celestial; que cumplan fielmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos.
Ayuda también a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres.
San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén.
6. Padre Nuestro
Todos:
Padre nuestro que estás en el cielo…
7. Meditación del día – COMPRENSIÓN
Lectura:
El segundo día de la Novena está dedicado a la comprensión.
La comprensión es una nota distintiva de todo verdadero amor. La Encarnación de Dios es el mayor ejemplo de comprensión: Dios se hace hombre, se pone en nuestro lugar y comparte nuestra vida.
Gracias a ese amor comprensivo somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. San Juan nos invita a vivir como verdaderos hijos suyos, no imitando a Caín, sino dando la vida por los hermanos.
Con un amor comprensivo somos capaces de entender a los demás y ser tolerantes con sus fallas.
Si la Navidad nos vuelve más comprensivos, entonces es una verdadera Navidad.
Feliz Navidad es aprender a ponernos en el lugar de los demás.
(Pausa breve de reflexión o canto)
8. Lectura bíblica
Lectura:
Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10.
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.
9. Oración al Niño Dios
Lectura:
Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre y que Tú, Divino Niño, eres nuestro hermano.
Que esta reunión junto a tu pesebre aumente nuestra fe, nos comprometa a vivir como hermanos y nos dé valor para acabar con el odio y sembrar justicia y paz.
Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás Tú y allí también es Navidad. Amén.
10. Gloria
Todos:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
11. Gozos
Lectura:
¡Oh sabiduría suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!”
Todos (respuesta):
Dulce Jesús mío, mi niño adorado,
¡ven a nuestras almas, ven no tardes tanto!
(Se continúan todas las estrofas de los gozos con la misma respuesta)
12. Despedida
Lectura:
Que el Niño Dios nos conceda un corazón comprensivo para vivir esta Navidad en amor y fraternidad.
Todos: Amén.
Lectura:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.