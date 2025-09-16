COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Nueva Masacre: Asesinaron a tiros a una mujer y a sus tres hijas en Flor de Bastión, en Guayaquil

Vecinos de Flor de Bastión denunciaron que las balaceras son frecuentes en el sector y solicitaron mayor presencia policial y patrullajes para garantizar la seguridad.
A una mujer de 31 años y sus tres hijas de 15, 14 y 12 años las asesinaron dentro de una vivienda en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil.
A una mujer de 31 años y sus tres hijas de 15, 14 y 12 años las asesinaron dentro de una vivienda del bloque 6 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Sujetos armados ingresaron al domicilio y ejecutaron a las víctimas, según información preliminar de la Policía. El crimen lo descubrió un menor, quien alertó a las autoridades tras encontrar los cuerpos ensangrentados dentro del inmueble.

El hecho ocurrió en una zona marcada por la violencia recurrente. Moradores indicaron que una de las víctimas, una adolescente, estaba embarazada. Un niño, cuya identidad no ha sido revelada, dio la voz de alarma al llegar a la vivienda y hallar la escena. La Policía Nacional acudió al lugar para iniciar las investigaciones, aunque no se han reportado detenciones hasta el momento.

Masacre acaba con la vida de cuatro mujeres

Vecinos de Flor de Bastión denunciaron que las balaceras son frecuentes en el sector y solicitaron mayor presencia policial y patrullajes para garantizar la seguridad. Este crimen se suma a otro registrado el 28 de agosto en la misma zona. Aquel día, antisociales vestidos como policías irrumpieron en la vivienda de la familia Vega. Allí asesinaron a un hombre de 57 años, su esposa de 50 y su hija de 22.

En ese caso, solo un menor de un año y medio sobrevivió. Las autoridades aún no han precisado el móvil de la última masacre. Sin embargo, el contexto de violencia en Flor de Bastión apunta a posibles vínculos con disputas entre grupos delictivos. La Policía Nacional ha intensificado las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Medidas urgentes para frenar la escalada de violencia

Flor de Bastión, un sector populoso de Guayaquil, ha sido escenario de múltiples episodios de violencia en los últimos años, relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. La falta de seguridad ha generado preocupación entre los residentes. Muchos residentes demandan medidas urgentes para frenar la escalada de violencia. Este nuevo crimen múltiple refuerza la percepción de inseguridad en la zona.

Las autoridades locales y nacionales enfrentan presión para implementar planes integrales que aborden tanto la prevención como la respuesta a estos hechos violentos.La masacre de Flor de Bastión ha conmocionado a la ciudadanía, que espera respuestas rápidas y justicia para las víctimas. La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades brinden un informe detallado en los próximos días. (17)

