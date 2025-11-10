Nuevas rutas aéreas fortalecen la conectividad y el turismo en Ecuador

La nueva ruta aérea Cuenca-Quito-Baltra-Cuenca-Quito impulsará la conectividad y el turismo entre la Sierra y las Islas Galápagos. La aerolínea Latam obtuvo el aval del Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC) para operar esta conexión con dos frecuencias semanales. El Ministerio de Transporte confirmó que la operación comenzará en los próximos días, marcando un avance clave en la integración aérea nacional.

Según el ministerio, esta ruta aérea busca fortalecer la conectividad, dinamizar el turismo y potenciar la economía entre la región austral y Galápagos, uno de los principales destinos naturales del país. “La apertura de esta ruta representa un paso firme hacia una mayor integración territorial y desarrollo económico. Estamos acercando a Cuenca y a Galápagos, dos destinos estratégicos para el turismo y la productividad del país”, afirmó Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte.

Más conectividad nacional e internacional

Esta decisión del CNAC se suma a una serie de acciones que buscan ampliar la conectividad aérea nacional e internacional. En noviembre, American Airlines duplicará su frecuencia diaria en la ruta Quito-Miami, fortaleciendo la conexión directa con Estados Unidos.

Por su parte, Avianca ampliará su oferta con nuevas rutas hacia Nueva York, San José y San Salvador. Mientras tanto, Latam incrementará su servicio Guayaquil-Nueva York con vuelos diarios. Esto impulsará la conectividad con América del Norte y Centroamérica.

Aeroméxico y Spirit reactivan rutas con Ecuador

La aerolínea Spirit Airlines, pionera de bajo costo en Ecuador, retomará su conexión Guayaquil-Fort Lauderdale desde el 4 de diciembre de 2025. Con ello, fortalecerán el mercado del turismo y negocios.

Asimismo, Aeroméxico regresará al mercado ecuatoriano en marzo de 2026, con cuatro vuelos semanales en la ruta Quito-Ciudad de México. Esto ampliará las opciones de viaje y comercio entre ambos países. Esta expansión de rutas aéreas confirma el crecimiento sostenido del sector aeronáutico ecuatoriano, que busca consolidar al país como un hub regional de conectividad (centro principal de conexiones aéreas).