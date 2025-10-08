COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Accidente

Nueve personas resultaron heridas tras el choque de dos buses urbanos en el sur de Quito

Según datos de la AMT, en 2024 se registraron 1.234 accidentes de tránsito en la capital ecuatoriana.
Nueve personas resultaron heridas este miércoles tras el choque de dos buses urbanos en la intersección de la avenida Simón Bolívar
Nueve personas resultaron heridas este miércoles tras el choque de dos buses urbanos en la intersección de la avenida Simón Bolívar y Morán Valverde, en el sector de Guajaló, al sur de Quito. El accidente, ocurrió en una zona de alto tráfico en el sector de Pueblo Unido, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito. La Coordinación Zonal 2-9 del sistema 911 movilizó de inmediato al Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de rescate brindaron atención prehospitalaria a las nueve personas heridas, quienes presentaban lesiones de diversa consideración. Paramédicos estabilizaron a los afectados en el lugar antes de trasladarlos a centros médicos cercanos para una evaluación más detallada. Las autoridades no reportaron víctimas mortales.

Choque de dos buses se dio en una calle concurrida

La AMT cerró los carriles derecho y central de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur para facilitar las labores de rescate y limpieza. Aquello generó congestión en la vía. Personal operativo permaneció en el sitio para retirar los buses siniestrados y garantizar la seguridad de los conductores. La circulación fue parcialmente restablecida cerca del mediodía aunque se recomendó a los conductores usar rutas alternas.

El choque ocurrió en una de las principales arterias viales de Quito, conocida por su alta densidad de tráfico. Según datos de la AMT, en 2024 se registraron 1.234 accidentes de tránsito en la capital ecuatoriana, con un promedio de 15 heridos por semana en vías como la Simón Bolívar. Las autoridades aún investigan las causas del incidente, que preliminarmente se atribuye a una posible distracción o falta de distancia entre los vehículos.

Los heridos reciben atención médica

El Cuerpo de Bomberos y la AMT reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos para prevenir siniestros. La avenida Simón Bolívar, con un flujo diario de más de 50 mil vehículos, es considerada una de las rutas más críticas de la ciudad debido a su diseño sinuoso y alta afluencia.

Las instituciones de emergencia instaron a los ciudadanos a conducir con precaución y reportar cualquier incidente al 911 para una respuesta inmediata. Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades, mientras los heridos reciben atención médica y el tráfico en la zona se normaliza progresivamente.

