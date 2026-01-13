Nuevo ataque armado en Manta deja un fallecido y eleva cifra de muertes violentas

Un hombre identificado como Josué Peñafiel Loor, de aproximadamente 26 años, murió la tarde del lunes 12 de enero de 2026 en el sector La Floresta, parroquia Eloy Alfaro, del distrito Manta, tras un ataque armado cuyo móvil se investiga.

Según información preliminar, el ataque se registró en el cauce del río Burro, zona ubicada en el barrio La Floresta. Testimonios iniciales señalan que la víctima habría salido de su vivienda tras recibir una llamada telefónica, momento en el que sujetos armados le dispararon.

Luego del ataque, Peñafiel quedó herido en el sitio y fue auxiliado por moradores, quienes gestionaron su traslado hacia un centro de salud de la parroquia.

Fallecimiento y procedimientos policiales

Personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su arribo a la casa de salud. Unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio del ataque para levantar indicios, recabar versiones y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía dispuso la aplicación de los protocolos legales y médico-legales asociados a este tipo de casos.

Contexto estadístico del distrito

Con esta muerte, el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó suma 28 muertes violentas en lo que va de 2026. De ese total, 20 corresponden a Manta, 7 a Montecristi y 1 a Jaramijó.

Durante la jornada del lunes se registraron además otros dos ataques armados, que dejaron tres personas heridas, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas.

Seguridad urbana y sectores priorizados

La parroquia Eloy Alfaro se mantiene dentro de los sectores con mayor concentración de muertes violentas en el casco urbano de Manta. En lo transcurrido de enero, la zona registra cinco casos.

El distrito policial mantiene operativos focalizados orientados a reforzar patrullajes en barrios urbanos y zonas ribereñas, con apoyo de unidades investigativas y de inteligencia.

Investigación en curso

Hasta el cierre de esta nota, no se han informado detenciones relacionadas con el hecho. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento de la secuencia del ataque (12).